Dicas do editor: Você está bem? Eu nem tanto, o país talvez um pouco menos

Por Ana Busch*

Mais de um ano depois do início da pandemia, os resultados do isolamento estão cobrando juros de quase todo mundo, de mim, talvez de você. É um sentimento geral de não estar bem. Não pode ser à toa que pessoas se estapeiam e quase trocam tiros por causa de cartas colecionáveis de Pokémon!

Enquanto isso, na CPI da Pandemia tudo continua como começou. Apesar de toda a movimentação da semana, ainda não surgiu nenhum fato propriamente novo, daqueles que fazem o sucesso dessas comissões. E, enquanto nada se conclui, os números da pandemia começam a dar alguns sinais de que pode vir por aí uma terceira onda. Que não seja no escuro (o Brasil enfrenta hoje uma grave crise hídrica).

Melhor então pensar um pouco no futuro. Se o home office vai mesmo fazer parte da nossa vida daqui pra frente, veja o que pôr no prato para aumentar a concentração. Na hora de relaxar, comece a se programar para as comemorações do cem anos do grande marco do modernismo brasileiro, a Semana de Arte Moderna de 1922.

Um artigo de Bia Granja conta como medir um influenciador. Bia Magalhães e Rachel Mello discutem o papel dos colaboradores na construção de marca.

Aproveite o fim de semana.

Torço para que a leitura inspire dias melhores!

*Ana Busch é jornalista e diretora de Redação da Bússola

