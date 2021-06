Dicas do editor: Eu aposto na ciência, nas mulheres e em mudar o mundo

Difícil escrever todas as semanas sem cair no mesmo tema: pandemia, mortes, negacionismo. Mas tem horas que a gente precisa acreditar. Quatro cientistas brasileiras – mulheres – desenvolveram um dispositivo que detecta a covid-19 em segundos e dá o resultado pelo celular com 83% de eficiência. A tecnologia está em fase final de testes.

Se houver investimento, seria um enorme avanço para a detecção precoce da doença. E quem sabe podemos frear o caos, com UTIs lotadas e jovens em risco (sempre acaba nisso).

Mas precisamos apoiar não só as mulheres cientistas. A colunista Ana Fontes nos lembra que a pandemia agravou o cenário de agressão contra mulheres. Tânia Cosentino, CEO da IBM, entrevistada desta semana na Bússola Líderes, diz que a mulher ocupa só 20% das vagas em tecnologia. E pior, que a mulher branca ganha 20% menos, e a mulher negra 40% menos. Não estou tratando de sororidade, mas de cidadania.

Vão ser precisos muitos pequenos passos para mudar o mundo e deixar um planeta e uma sociedade mais saudáveis para nossos filhos e netos. Esta semana, Renato Krausz, da coluna Bússola ESG, apresentou uma iniciativa da Corona para zerar o consumo de plástico. E o Facebook resolveu endurecer o tratamento aos políticos.

Talvez as mudanças ainda sejam poucas e levem tempo. E sobre o tempo, a Bússola publica texto de Jaderson Alencar mostrando como nossa ansiedade de usar melhor esse bem tão escasso está destruindo nossas relações humanas, em alguns simples atos, como acelerar o áudio do WhatsApp.

Leia também texto de Danilo Vicente sobre o dilema da tenista Naomi Osaka. Confira 10 passos para melhorar a gestão de riscos em sua empresa e 13 dicas para economizar na conta de luz.

Aproveite o fim de semana e o Dia dos Namorados para desacelerar e curtir quem você mais ama (mesmo que seja você mesmo)!

Ana

*Ana Busch é jornalista e diretora de Redação da Bússola

