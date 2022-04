Dia Mundial da Saúde: novos hábitos e atenção à saúde mental viram pauta

O Dia Mundial da Saúde, comemorado neste dia 7, lembra a importância da preocupação não só com o corpo mas também com a saúde mental. Preocupada e de olho nas doenças mentais, a Unimed-Rio, que lançou o programa Mude 1 Hábito, tem o intuito de promover uma onda de cuidado em todo o Brasil, incentivando a melhoria da qualidade de vida, por meio da alimentação saudável, prática de exercícios e encontro do equilíbrio emocional.

O programa oferece aulas gratuitas por toda a cidade do Rio, nas Arenas Unimed, e ainda contribui para o bem-estar e à prática da Saúde Integrativa e Mental. E para marcar a data, a Unimed-Rio assume o naming right por 24 horas e cria programação exclusiva na Rádio Positividade FM (104,5). Desenvolvida em parceria com a Binder, a ação contará com vinhetas, conteúdos inéditos, entrevistas e pílulas de conhecimento relacionadas a dicas de saúde e bem-estar. A programação terá como foco divulgar as ações que fazem parte do programa Mude 1 Hábito.

“A possibilidade de, por um dia inteiro, termos a nossa marca atrelada a uma rádio nova, mas com a proposta de ser uma plataforma de entretenimento completa está em crescimento”, afirma Mauro Madruga, superintendente de mercado e operações da Unimed-Rio.

A programação da Rádio Unimed-Rio contará com depoimentos de alunos do Mude 1 Hábito que mudaram sua vida, além de alguns programetes que falam sobre os benefícios de determinadas atividades físicas, lincando elas com as aulas do programa, que são gratuitas. Além disso, os colaboradores serão contemplados e terão uma hora de música reunidas numa playlist exclusiva.

“A Unimed-Rio sempre busca inovar, adotando diversos caminhos para chegar até o nosso público. No ano passado a marca promoveu o primeiro show de drone na cidade e agora investe no naming right por um dia, que também é uma ação disruptiva”, declara Madruga.

A ação faz parte de conjunto de iniciativas que serão realizadas no mês de abril em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, que ainda incluem a Corrida Unimed Lagoa, que acontecerá no dia 10, e outras ações especiais que serão promovidas nas Arenas Unimed.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Healthtechs acentuam curva de inovação em um setor reativo a mudanças

Digio ingressa no mercado de seguros com plano odontológico

Líderes: CEO da Unimed-Rio fala sobre a reestruturação da empresa