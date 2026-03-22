Dia Mundial da Água: iniciativas de empresas pela gestão hídrica no Brasil

No Dia Mundial da Água, a urgência por uma gestão hídrica eficiente tornou-se o centro das atenções no cenário corporativo brasileiro. Com as mudanças climáticas alterando regimes de chuvas, a segurança hídrica deixou de ser um conceito técnico para virar prioridade estratégica nas salas de conselho.

Neste especial, apresentamos 20 exemplos de impacto que mostram como o reuso de água e a inovação estão redefinindo a sustentabilidade corporativa e garantindo a segurança hídrica brasileira.

Acelen Renováveis e a produção sustentável de biocombustíveis

A Acelen Renováveis desenvolve o cultivo da macaúba como alternativa para produção de biocombustíveis focando no uso eficiente de recursos hídricos.

No Acelen Agripark, em Montes Claros (MG), realiza pesquisas agronômicas para otimização da água na produção de mudas que darão origem à matéria-prima para o diesel renovável (HVO) e o combustível sustentável de aviação (SAF).

Com 138 hectares, o espaço funciona como centro de pesquisa da cadeia produtiva da macaúba, com análise de clima, solo e fisiologia da planta tendo como um dos objetivos reduzir a demanda hídrica.

De acordo com o diretor de agronegócio da Acelen Renováveis, Victor Barra, a cultura apresenta potencial para sistemas produtivos mais resilientes e com uso mais racional da água, desde que associada a práticas adequadas de manejo e tecnologia.

Solar Coca-Cola e a segurança hídrica no Nordeste

Em 10 anos, a Solar Coca-Cola reduziu 22% do consumo de água em suas operações.

Atualmente, oito de suas fábricas no Norte e Nordeste possuem a certificação AWS, atestando excelência na gestão hídrica sustentável da água.

Além disso, o programa Água + Acesso, que concede acesso à água potável a comunidades em situação de vulnerabilidade, já beneficiou 200 mil pessoas em 5 estados.

No Ceará, foram anunciados R$ 5 milhões para segurança hídrica, e na Bahia, R$ 2 milhões até 2027.

A empresa também investe na conservação de biomas, como faz na Fazenda Raposa (CE), preservando milhares de hectares para garantir a recarga de mananciais.

"A água é um recurso fundamental para o nosso negócio, mas acima disso, é um recurso vital para as comunidades do nosso entorno. Na Solar, nosso compromisso é com a segurança hídrica de todo o ecossistema dos estados onde estamos presentes”, conclui Alana Barros, coordenadora de Sustentabilidade da Solar Coca-Cola.

Porto Sudeste e o reúso de águas pluviais

O Porto Sudeste, terminal privado em Itaguaí, adota gestão hídrica sustentável desde o início das operações, com 3 Estações de Tratamento e Reúso de Águas Pluviais e uma de efluentes sanitários.

Em 2025, consumiu 26 mil m³/mês, com 73% de reuso de água. Aplicada em controles ambientais, como aspersão de minério e umectação de vias, a água é peça-chave na operação.

“A gestão eficiente desse recurso é prioridade, com esforços diários para reduzir o consumo de fontes externas”, afirma Ulisses Oliveira, diretor de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade.

Com o Mov+Água da ONU, ainda ampliará em 25% a eficiência hídrica.

Aura e o modelo de economia circular em Currais Novos

Em uma das regiões mais vulneráveis ao estresse hídrico no Brasil, o Seridó potiguar, a Aura (Borborema) está operando um modelo de economia circular que pode servir de benchmark para a indústria.

A unidade implementou uma solução pioneira e inovadora: Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), que integra o saneamento básico de Currais Novos (RN) diretamente ao seu ciclo produtivo. O projeto capta e processa 65% de todo o esgoto urbano da cidade.

Eficiência Operacional: 90% da água utilizada na unidade Borborema vem do reuso de água desses efluentes.

ESG na Prática: A mineradora deixou de captar água dos açudes locais, reservando-os para o consumo humano e agricultura.

Impacto Social: O arranjo melhora os índices sanitários e a saúde pública da região ao dar destinação adequada a um recurso antes descartado no ambiente.

Dexco e a recirculação hídrica em escala industrial

No último ano, a Dexco reutilizou 9,4 bilhões de litros de água, impulsionada por investimentos em recirculação que visam reduzir a captação de água em suas unidades no Brasil em 10% até o fim de 2025.

Com captação total de 3.870 megalitros, a companhia tem avançado em eficiência industrial, com destaque para a unidade de Portinari, em Botucatu (SP), que reaproveita 95% do volume utilizado, além do desenvolvimento de produtos com eficiência hídrica, principalmente da Deca.

A gestão se estende aos mais de 180 mil hectares de base florestal e à atuação em comitês e fóruns de bacias, contribuindo para a sustentabilidade corporativa nos territórios onde a empresa atua.

Semove e a economia de água no transporte público do Rio

O transporte público por ônibus no Rio de Janeiro adota práticas de reuso de água nas 174 empresas representadas pela Semove.

Em 14 anos, a iniciativa economizou 808 MM de litros, equivalente a 323 mil piscinas olímpicas, reduzindo mais de 60% de seu consumo.

O sistema de reaproveitamento da água utilizada na lavagem dos ônibus é utilizado na limpeza das garagens, descargas dos banheiros, jardinagem e combate a incêndio.

“A Semove incentiva, por meio de projetos, que as empresas integrem o reuso em suas práticas operacionais. A água é um recurso precioso, e o uso consciente é essencial para a sustentabilidade do nosso planeta", frisou Richele Cabral, diretora de Mobilidade da Semove.

Whirlpool e o pilar estratégico de gestão hídrica

A Whirlpool Corporation (dona da Brastemp, Consul e KitchenAid) integra a gestão hídrica ao seu pilar estratégico de sustentabilidade.

Em Rio Claro, a Companhia reutiliza quase 100% dos efluentes gerados nos centros de tecnologia, enquanto as unidades de Joinville e Manaus aproveitaram 8.000 m³ de água da chuva no último ano.

A inovação estende-se ao portfólio: as novas lavadoras Brastemp com Smart Sensor economizam 25% de água, e a linha Consul reduz o consumo hídrico em 15%, permitindo o reaproveitamento do ciclo.

Segundo Bernardo Gallina, Vice-Presidente Jurídico, Compliance e Assuntos Corporativos da Whirlpool, alinhar responsabilidade corporativa à estratégia de negócios é fundamental para gerar impactos positivos no planeta e nas comunidades atendidas.

BAT Brasil e os avanços históricos em Uberlândia e Santa Cruz do Sul

A BAT Brasil registrou avanços históricos na eficiência hídrica em suas unidades de Uberlândia (MG) e Santa Cruz do Sul (RS), ambas com certificação internacional AWS.

Em Uberlândia, a operação em circuito fechado permite o reaproveitamento de 100% do esgoto tratado. Em 2025, a fábrica economizou 113 mil m³ de água e elevou o reuso de efluentes para 45,4%.

Já na unidade gaúcha, a redução de perdas baixou de 6,9% para 2,3%. O consumo por tonelada de tabaco caiu 34%, enquanto o reaproveitamento interno subiu para 41%.

A companhia também promove treinamentos e ações de educação ambiental para colaboradores e comunidades regionais.

Abiove e o combate aos impactos do descarte incorreto de óleo

O descarte inadequado de óleo de cozinha (OSA-R) é um desafio crítico para a infraestrutura urbana e recursos hídricos. Ao ser despejado em pias, o resíduo eleva o parâmetro de "óleos e graxas", encarecendo a manutenção das redes.

Aline Lazzarotto, da ABIOVE, explica que a mistura de óleo vegetal com gorduras animais cria as "incrustações que se solidificam instantaneamente", formando os fatbergs — grandes massas de gordura e impurezas que obstruem as tubulações.

A consequência ambiental é severa: em municípios sem tratamento adequado, o óleo cria uma película superficial em rios e lagos, impedindo a oxigenação e causando a mortandade de organismos aquáticos.

"A logística reversa de óleo comestível está extremamente ligada com a questão de segurança hídrica", reforça Lazzarotto.

O objetivo da conscientização é garantir o descarte correto para que o efluente final respeite os limites legais de lançamento (50 a 100 mg/L), preservando a qualidade dos corpos hídricos.

Dow e as metas globais para conservação hídrica

A indústria química está entre as mais intensivas em energia e no uso de recursos naturais, o que torna a gestão sustentável um fator estratégico para a redução de riscos operacionais e a competitividade de longo prazo.

Nesse contexto, a Dow estabeleceu metas ambiciosas para conservação da água e da natureza, integrando sustentabilidade à sua estratégia global de negócios.

Até 2030, a empresa implementará uma estratégia de gestão territorial que assegura planos de gestão hídrica para seus 20 principais sites dependentes de água, sendo que metade deles alcançará resiliência hídrica. Em 2035, todos os sites da Dow contarão com esses planos.

No longo prazo, até 2050, a companhia pretende estabelecer parcerias para conservar 50 mil acres de habitat natural.

No Brasil, uma das operações da Dow está localizada no coração da floresta amazônica, onde a produção de eucalipto sustentável para geração de carvão vegetal conserva corredores de mata nativa, reduz impactos ao solo e protege bacias hidrográficas.

Além disso, 95% da água utilizada nos processos de resfriamento retorna ao meio ambiente.

Corsan e o plano de resiliência hídrica no Rio Grande do Sul

Água e saneamento são a linha de frente de uma resposta humanitária, garantindo abastecimento, saúde pública e condições mínimas de vida em cenários de crise.

As enchentes de 2024 transformaram esse entendimento em diretriz permanente no Rio Grande do Sul, impulsionando um redesenho estratégico e operacional da Corsan, com incorporação da gestão de riscos climáticos ao planejamento e foco em prevenção, redundância e operação em diferentes cenários hidrológicos.

Como aprendizado do evento, um Plano de Resiliência Hídrica inédito no país, orçado em R$ 1,88 bilhões, estruturou medidas como diversificação das captações, ampliação da reservação, interligação de sistemas e modernização de ativos.

Com monitoramento em tempo real e uso de dados, a operação passou a antecipar cenários críticos e se consolidou como referência nacional em segurança hídrica e adaptação a eventos extremos.

Viveo e o tratamento de efluentes no setor de saúde

Na Viveo, a gestão hídrica é elemento essencial nos processos industriais. Em todas as unidades produtivas, 100% da água é tratada em Estações de Tratamento de Efluentes (ETE) antes de retornar ao meio ambiente.

A companhia ainda mantém Estações de Tratamento de Água (ETA) automatizadas, que evitam perdas por transbordamento.

Nas operações industriais, caldeiras e sistemas de resfriamento funcionam em circuito fechado, minimizando desperdícios.

Além disso, operações como a da Flexicotton, por exemplo, utilizam a tecnologia WaterJet, que permite tratar e reutilizar parte da água no próprio processo produtivo, reduzindo o consumo e reforçando o compromisso com a sustentabilidade.

Alelo e a inovação química com água ozonizada

A Alelo adota medidas de eficiência ambiental em suas operações administrativas, com foco na preservação de recursos naturais.

A companhia implementou sistemas de reutilização hídrica, incluindo o aproveitamento de águas pluviais e o tratamento próprio de esgoto. Na operação diária, utiliza tecnologias de baixo consumo, como torneiras com arejadores de alta performance.

Outro ponto é a eliminação total de produtos químicos de limpeza, substituídos por água ozonizada, tecnologia utilizada para higienização sem geração de resíduos químicos no descarte.

Segundo a empresa, as iniciativas integram a estratégia de sustentabilidade e buscam tornar a gestão de recursos mais eficiente e mensurável.

Aegea Saneamento e o investimento na Serra da Capivara

A Aegea Saneamento está investindo R$ 70 milhões na região do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí - mais de R$ 1 milhão por dia ao longo de dois meses - para reforçar o abastecimento de água e a segurança hídrica.

O aporte ocorre em meio a uma das secas mais severas dos últimos dez anos e é considerado o maior já concentrado na região.

O plano prevê ampliar a oferta em 9 milhões de litros por dia, atendendo cerca de 112 mil pessoas em 13 municípios.

As intervenções incluem perfuração de poços, melhorias no tratamento e monitoramento da qualidade da água, com impacto direto nas condições de vida das populações locais, em uma região que abriga um dos mais importantes patrimônios arqueológicos do mundo.

Elite Rede de Ensino e a educação para o consumo consciente

Nas escolas, o Dia Mundial da Água incentiva o desenvolvimento de atividades interdisciplinares que estimulam o consumo consciente de forma lúdica e divertida.

No Elite Rede de Ensino, por exemplo, os alunos realizam experiências, participam de rodas de conversa, produções artísticas e investigações sobre o papel desse recurso na vida cotidiana.

As ações também integram projetos pedagógicos, que analisam dados de consumo, discutem sustentabilidade e propõem soluções para evitar desperdícios.

A abordagem busca transformar o aprendizado em hábito, incentivando atitudes simples, como fechar torneiras enquanto escova os dentes, que se estendem para dentro das famílias, indo além da comunidade escolar.

Andrade Gutierrez e a tecnologia móvel de potabilidade

A Andrade Gutierrez adotou um sistema móvel de tratamento de água que vem transformando a gestão hídrica em seus canteiros de obras.

A tecnologia, capaz de produzir até 10 mil litros de água potável por dia, garante autonomia operacional, especialmente em regiões remotas, e reduz a dependência de fornecedores externos.

Desenvolvido pela PWTech, o equipamento opera com diferentes fontes de energia e contribui para a eficiência logística e a redução de impactos ambientais.

A solução também gera economia significativa — de até 98% nos custos com abastecimento — e reforça o compromisso da companhia com inovação e uso sustentável dos recursos hídricos.

“Conseguimos tratar a água no próprio local, reduzindo o transporte e o consumo de recursos naturais”, afirma André Medina, superintendente de Inovação da CONSAG, empresa do Grupo Andrade Gutierrez.

OceanPact e o conhecimento científico dos oceanos

A segurança hídrica dos recursos hídricos passa pelo conhecimento científico do oceano.

A OceanPact, especializada em serviços marítimos, desenvolve estudos e realiza projetos voltados à preservação e conhecimento marinho.

A empresa liderou a Expedição Rio-Belém, coletando amostras de DNA ambiental (eDNA) para mapear a biodiversidade na costa do Rio de Janeiro a Belém, e chegar a um retrato mais preciso e contínuo da vida marinha — informação essencial para orientar políticas públicas e estratégias de conservação.

O material está sendo analisado em Londres, pela Nature Metrics.

“A educação ambiental é o primeiro passo para o cuidado e a proteção do oceano. Quem conhece, cuida”, afirma Flavio Andrade, CEO da OceanPact.

Coca-Cola FEMSA Brasil e a reposição de recursos hídricos

A Coca-Cola FEMSA Brasil avança em sua estratégia de gestão hídrica com foco em eficiência operacional e reposição de recursos nas regiões onde atua.

A companhia já contribui para a reposição de bilhões de litros de água por ano e alcança índice de 1,48 litro de água por litro de bebida produzido.

Entre as iniciativas, o projeto Olhos da Serra preserva 10.235 hectares na Serra do Japi e repõe cerca de 5 bilhões de litros anuais. Já o projeto de neutralidade hídrica, em Mogi das Cruzes e Bauru, pode compensar cerca de 452 milhões.

Minalba Brasil e a gestão das fontes naturais

No contexto do Dia Mundial da Água, a Minalba Brasil destaca a gestão de recursos hídricos a partir de suas diferentes fontes.

A Minalba, que ganhou novo rótulo, tem origem na Serra da Mantiqueira (MG), a 1.700 metros de altitude, com pH naturalmente alcalino e presença de magnésio.

A marca São Lourenço está associada ao Parque das Águas (MG), que reúne nove fontes naturais, incluindo a Fonte Oriente, de onde vem a gaseificação natural.

Top of Mind no Nordeste, a Indaiá opera com unidades de alta tecnologia inseridas em cinturões verdes, com foco na preservação das fontes e na distribuição para diferentes regiões do país.

Lhoist e as tecnologias para tratamento de águas industriais

A Lhoist atua com diferentes setores para otimizar o uso da água e o tratamento de efluentes.

Em áreas como siderurgia, papel e celulose e mineração, são aplicadas tecnologias para controle de pH, redução de carga orgânica e melhoria da qualidade da água antes do descarte ou reutilização.

Entre as soluções está o Neutralac®, utilizado no tratamento de águas residuais e lodos industriais.

‘’Esses recursos contribuem para aumentar a eficiência dos sistemas, favorecer a remoção de contaminantes e ampliar a recirculação da água, reduzindo a necessidade de novas captações’’, informa a vice-presidente industrial da Lhoist, Willian Campos.