Dia do Advogado: Escritórios apostam no marketing jurídico para reforçar diferenciais

No Dia do Advogado, 11 de agosto, os profissionais podem comemorar mudanças significativas no cenário atual. Há pouco, determinações da OAB reduziam as publicidades do negócio e o marketing jurídico costumava ser malvisto no mercado. Hoje o Órgão promove e instrui os escritórios a realizarem uma boa atuação em marketing, estabelecendo uma conduta diferente da que é vista em outros setores, mas atraindo os profissionais para esse aspecto.

Cada vez mais esta área está ajudando as bancas a reforçarem a gestão do negócio e trabalharem seus diferenciais em um mercado nichado e competitivo. Segundo dados da OAB de agosto de 2022, há 1 advogado para cada 164 brasileiros, o que representa a maior proporção do mundo. No total, há 1,3 milhão de profissionais no Brasil, o que reforça a necessidade de atingir os “consumidores” da maneira correta.

Escritórios de advocacia também se beneficiam de diferenciais

Um dos escritórios que vem realizando esta atuação de maneira assertiva é o /asbz, que lança, hoje, sua campanha. Pela primeira vez, com o mote #NãoFoiSorte, o escritório contará com ações 360, com inserções em mídia online, offline e comunicação interna.

“Esta campanha é mais um passo importante que o /asbz dá no mercado. Com ela, solidificamos nosso pioneirismo, a vontade de fazer a diferença e, mais que isso, sinalizamos que nossa história é consequência de muito trabalho e dedicação”, afirma Laura Buttarello, Diretora de Experiência do Cliente do /asbz.

O escritório também contará com cinco vídeos interativos de 30 segundos, complementares e publicados nas redes sociais semanalmente entre agosto e setembro. A ideia também é mostrar como eles impulsionaram juntos a atuação da banca por uma advocacia pautada na gestão por valores.

O caso é um exemplo de como o marketing jurídico está sendo normalizado e pode seguir como chave para o futuro dos escritórios.

