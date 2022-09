Dia da Amazônia: Eneva anuncia mais um compromisso com a sustentabilidade

Nesta segunda-feira, 5, é celebrado o Dia da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo chama atenção pelos seus números negativos recordes; o principal deles: ter o maior desmatamento em 15 anos, conforme aponta o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Pensando em um desenvolvimento sustentável para o bioma, a Eneva tem a missão de liderar a transição energética no Brasil, atuando na Amazônia Legal substituindo combustíveis mais poluentes pelo gás natural.

Neste dia, a Eneva anuncia mais um compromisso com o desenvolvimento sustentável — sua adesão às metas de biodiversidade do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS).

A companhia atua buscando sempre o equilíbrio entre os pilares ambiental, social e econômico. Essa energia mais limpa, segura e confiável proporciona oportunidades de geração de renda, empregos e o desenvolvimento de fornecedores locais nos estados do Amazonas e Roraima.

A UTE Jaguatirica II, que entrou em operação em 2022, substitui o diesel no Sistema Isolado de Boa Vista (RR), com redução de aproximadamente 30% das emissões para a mesma geração. Além de uma energia mais segura, ela também é mais competitiva no preço, já que usamos o gás natural onshore do campo de Azulão (AM) para abastecer mais da metade de Roraima.

O levantamento feito pelo think tank internacional Carbon Brief que leva em conta dados de emissões de queima de combustível fóssil, mudanças no uso do solo, produção de cimento e desmatamento de 1850 a 2021 coloca o Brasil no 4º lugar no mundo em ranking de emissão de gases poluentes. Os dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAAM), uma entidade científica e sem fins lucrativos, revelam ainda que o desmatamento da região corresponde à liberação de 200 milhões de toneladas de carbono por ano, o equivalente a 2,2% do fluxo global.

Como uma empresa com atuação local, a Eneva faz ainda mais questão de contribuir com a sua preservação. Ainda que as operações da companhia não estejam localizadas em áreas de desmatamento, a empresa planejou multiplicar por mil vezes a área da Amazônia Legal beneficiada por medidas de conservação da floresta e de melhoria da vida da população local.

Até 2030, a companhia alcançará a consolidação de 500 mil hectares. Cinco eixos foram definidos para isso — o estímulo à bioeconomia e agroflorestas; o apoio a unidades de conservação; a restauração de áreas degradadas; o monitoramento territorial; e a adoção de ações em linha com o mercado de carbono.

Como parte do setor corporativo, a Eneva compreende que resultados financeiros devem ser associados ao desenvolvimento socioambiental. O respeito ao meio ambiente passou de um nice to have para um must have, já que a atração de financiamentos e de novos talentos, o acesso a mercados e a preferência do consumidor estão diretamente associados à capacidade das companhias de se engajarem aos esforços globais de redução das emissões.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Mileto: conheça a startup de mobilidade que democratiza veículos elétricos

Pacto contra a Fome: a sociedade no combate à insegurança alimentar

Juçaí expande negócio com investimento de R$ 20 mi em nova fábrica no Rio