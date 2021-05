Desafio de inovação dará R$ 350 mil a estudantes que pensem futuro melhor

Por Bússola

Um concurso internacional promovido pela BAT procura universitários e recém-formados acima de 18 anos com projetos inovadores que promovam um "amanhã melhor" para as futuras gerações. No Battle of Minds, serão selecionados projetos que tragam soluções para problemas atuais como: redução de resíduos descartados na natureza, melhores soluções para o home office, projetos agrícolas para redução do impacto na natureza diante da maior demanda pela produção e a utilização inteligente de fontes de energias sustentáveis.

A primeira fase da seleção será realizada com participantes de Brasil, Argentina e Chile, e a equipe vencedora desta etapa vai ganhar R$ 20 mil para auxiliar no aprimoramento do projeto. A fase seguinte ocorrerá em escala global, onde os vencedores de todos os países e regiões participantes apresentarão suas ideias para o grupo de seleção da BAT Global. Nesta fase, o projeto precisa ser apresentado em inglês, e o time vencedor levará o prêmio final de £50 mil (equivalente a mais de R$ 350 mil), além de mentorias exclusivas diretamente no laboratório de ESG da BAT, em Londres. Todas as fases da seleção acontecerão 100% online.

"O Battle of Minds é uma oportunidade que a BAT encontrou para incentivar e apoiar projetos que pensem um amanhã melhor. Queremos ser agentes dessa transformação global, garantindo o estímulo necessário para que esses jovens, criativos e cheios de ideias, possam trazer soluções inovadoras para a sustentabilidade", diz Fabíola Silva, head de Talent & OE Latam South da BAT.

Para participar do concurso é preciso estar em um grupo com, no mínimo, duas pessoas e, no máximo, quatro; ser universitário ou recém-formado com até cinco anos de graduação; ter pelo menos o nível avançado de inglês; e possuir um projeto que se enquadre nos temas propostos. As inscrições estão abertas até o dia 13 de junho através do site da companhia.

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também