Depois de ver o filho na UTI, ele criou empresa de dados que já conseguiu aporte de R$ 5 mi

Quando se viu aguardando angustiadamente a recuperação do filho prematuro, que estava na UTI, Antonio Duarte viu também quem eram as pessoas com quem realmente podia contar. Seus sócios, amigos da faculdade com quem tinha aberto uma empresa de desenvolvimento de software, o acompanharam durante os 50 dias de espera.

Hoje, o filho do empreendedor cresce forte e saudável e, ao lado dos amigos que o apoiaram no momento difícil, ele dirige uma empresa cujo a ideia surgiu da experiência no hospital. Ao lembrar-se de ver uma infinidade de dados no monitoramento dos sinais vitais do seu recém-nascido, percebeu que o monitoramento de dados era, também, a chave para a sobrevivência de qualquer empresa.

A Nekt nasceu em 2023 com a proposta de exibir de forma facilitada os sinais vitais do negócio. Ela acaba de concluir sua primeira rodada de captação, conseguindo aporte de R$ 5 milhões, liderado pela Alexia Ventures, de Patrick Arippol, além de investidores anjo que incluem Guilherme Lopes, Co-Founder da RD Station.

A fonte da verdade

“Basicamente, mapeamos todas as fontes de dados das empresas e criamos uma camada de armazenamento dos dados e integração para coletá-los. Aí mapeamos todos os pontos de consumo dos dados. Criamos o que a gente chama de fonte da verdade”, Antonio explica.

A plataforma da Nekt permite mais de 100 conectores para monitoramento dos dados, mas não é preciso conhecimento técnico para conseguir utilizá-la. Com inteligência artificial integrada, a plataforma permite que as consultas SQL (linguagem utilizada para administração de banco de dados) sejam convertidas para linguagem natural.

Antonio conta que cerca de 70% dos usuários da Nekt não são especialistas em análise de dados. Entre os times que mais a utilizam estão produto, marketing, finanças e operações. Mesmo com pouco tempo de atuação, mais de 40 empresas já usam a plataforma, entre elas: Seazone, Hapana, BT Créditos, OneBlinc, Scholars of Finance e HighNote.

“Queríamos fazer alguma coisa dentro da nossa experiência em programação e engenharia. Comecei a conversar com algumas empresas e percebi que muitos players com mais de 200 funcionários não tinham nem aplicações de ‘Business Inteligence’ básicas. Não tinham como monitorar seus dados. Aí que nós percebemos que a dor existia, faltava criar uma solução”

Empresa familiar mesmo sem laços de sangue

Quando fala “nós”, Antonio refere-se a ele, Vinícius Justo, Pedro Ceriotti e Andrio Frizon, o grupo de amigos que está junto desde a faculdade de Engenharia de Controle e Automação na UFSC – 14 anos atrás.

Anteriormente, eles tinham criado a Jungle Devs, empresa onde ele atuou pela primeira vez como CEO. Ela conseguiu um crescimento de 100% ao ano entre 2018 e 2021, atingiu um valor de R$ 15 milhões e foi adquirida pela Trybe, tornando-se Olby.

Os sócios foram os primeiros a dar suporte a Antonio quando seu filho entrou na UTI, e também foram os primeiros a apoiá-lo na ideia de criar a Nekt. Há quem diga “amigos, amigos. Negócios, à parte”, mas ele tem uma opinião diferente.

“É um privilégio poder trabalhar com amigos e é, sim, preciso lembrar o que é um ambiente profissional. Mas sabendo dosar respeito, incentivo, união e profissionalismo, o resultado vem. A amizade é um ‘plus’, um bonûs muito bom”, conta.

Dados são o futuro dos negócios

Como case de sucesso, Antonio cita a Seazone, que desde que assinou com a Nekt, implementou 30 mil pipelines, 100 fontes de dados na plataforma e mais de 500 transformações de dados.

Seguindo o aporte, a plataforma pretende continuar avançando no mercado ao mensurar e comunicar novos dados ao mesmo tempo em que investe em educação. Para Antonio, é uma questão de preparar as empresas brasileiras para uma nova economia.

“É uma mensagem que é desafiadora de levar pro mercado no geral. Estamos falando da necessidade de uma plataforma de dados, beleza, mas como assim? Onde encontro? Como que eu faço? Aí que vem o trabalho de educação do mercado. E legal é que estamos com muita energia para isso! Vemos um horizonte bem longo de trabalho árduo todos os dias para levar esse impacto para todo mundo”, conclui.