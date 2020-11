Definição de relevância

6… 5… 4… 3… 2… 1… Suas definições de relevância foram atualizadas com sucesso.

Seis segundos. Este é o tempo.

Para decidir o que comprar, ler, estereotipar alguém, definir padrão, julgar algo ou o ápice de uma piada.

Caso o título ou a introdução deste texto seja meia-boca neste tempo… Pronto! Lá vai você olhar aquela notificação de SMS do banco, em seguida dar comida para seu cão e/ou aquela zapeada na contagem dos votos de Trump x Biden.

Feito isso, temos mais uma aba aberta no seu celular/notebook à espera remota de uma leitura.

Segundo os grandes players de publicidade, 6 segundos é o período de ouro para um usuário ser encantado pelo conteúdo. Se, em 6 segundos, aquele texto não for bom o suficiente, o vídeo ficar chato ou o conteúdo parecer confuso, aquele usuário logo vai buscar outra coisa para ver. Em tempos de intoxicação de informação, as ofertas de conteúdo são tão numerosas que temos um sentimento constante de estarmos perdendo algo melhor do que aquilo que a gente já está consumindo, o tal do FOMO (Fear Of Missing Out). Black Friday que o diga!

Nós, produtores de conteúdo, precisamos ser interessantes não só no final do texto ou no meio da fala, mas principalmente nos primeiros segundos.

Para isso acontecer, precisamos ficar de olho em três aspectos principais. O primeiro é a adequação da segmentação. Em seguida, se a mensagem está certa. E, por último, se está dentro do contexto.

Você está se comunicando certo?

Ok, você adequou sua mensagem, segmentou corretamente e colocou no contexto certo. Isso é garantia de que seu conteúdo vai bem? Não! Grande parte da concorrência está aqui, a maioria das pessoas está aqui, todo mundo está aqui. Neste estágio, chamamos de o mais perigoso. Ao mesmo tempo que é poluído, ele é confortável. É preciso sair!

Próxima fase, relevância. O que vai diferenciar a informação/produto/serviço são outros 6 segundos fora da curva citada acima. O conteúdo precisa ter um impacto absurdo, precisa ser fresco, precisa mostrar a solução de um problema que o leitor nem sequer sabe que tem.

Pronto! Sarrafo mais alto e definições de relevância atualizadas com sucesso.

Nos últimos tempos, você deve ter visto ecoando por aí muita coisa de assuntos que estavam encobertos há muito tempo. E, quando mexido, para muita gente gerou certo incômodo, descaso e franzidos de nariz.

George Floyd, diversidade, feminicídio, Magalu, racismo reverso, estupro culposo.

E que bom que não permaneceu por apenas 6 segundos. Com isso, você agora pode atualizar sua definição de relevância com sucesso.

Se você leu até aqui, bom sinal. Mais de 6 segundos. Agora, como você vai fazer para seu conteúdo ultrapassar essa barreira também?

*Estrategista Digital da FSB Comunicação

