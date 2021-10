Defesa de mandato para ministros do STF engaja senador nas redes sociais

A defesa de um mandato de dez anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) fez o senador Lasier Martins (Podemos-RS) voltar a figurar no ranking FSBinfluênciaCongresso.Post em que ele advoga o fim do cargo vitalício para os integrantes da Corte alcançou mais de 18 mil curtidas e 4,5 mil compartilhamentos no Twitter. A publicação também foi a mais comentada no seu Facebook no período analisado: 19 e 25 de outubro.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

No topo do ranking, a principal mudança ocorreu com a conquista pelo líder do DEM, Marcos Rogério (RO), do terceiro lugar, antes ocupado por Jorge Kajuru (Podemos-GO). O goiano teve queda vertiginosa de sete posições até estacionar em décimo dentre os 15 mais influentes do Senado. Notabilizado pela defesa intransigente do governo na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid, o senador por Rondônia dedicou suas redes sociais a comentar os últimos dias de trabalho do colegiado, obtendo alto engajamento de seus seguidores.

Outro campeão das redes, Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) voltou a ocupar o primeiro lugar do levantamento, após ter cedido o espaço a outros senadores nas duas últimas semanas. Humberto Costa (PT-PE), por sua vez, recuou para segundo. O Podemos, com cinco nomes, é o partido com o maior número de representantes na lista. Rede, PL e MDB vêm em seguida, com dois integrantes no ranking.

Câmara

A deputada Maria do Rosário (PT-RS) lançou, na última semana, um desafio aos seus seguidores nas redes sociais: definir o governo Jair Bolsonaro com o nome de um filme. O post foi um sucesso de crítica e de público. Conquistou 104 mil comentários irônicos e criativos, 17 mil curtidas e 2,4 mil compartilhamentos no Facebook. A publicação movimentou ainda mais os perfis online da petista, já impulsionados por posts que mencionam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O alto engajamento a fez conquistar 36 posições e chegar ao posto de 19ª no ranking FSBinfluênciaCongresso.

Marcel Van Hattem (Novo-RS) foi outro que ganhou espaço nas redes sociais, alcançando o 14º lugar no levantamento. Um de seus posts com melhor desempenho é o que critica a prisão do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) há mais de oito meses após fazer ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A reprodução de vídeo com seu discurso na tribuna da Câmara dos Deputados obteve mais de 7,8 mil curtidas e de 1,6 mil compartilhamentos no Twitter.

Nos primeiros lugares do ranking, por sua vez, não houve alterações, com Carla Zambelli (PSL-SP) mantendo o primeiro lugar, assim como fizeram Bia Kicis (PSL-DF) e André Janones (Avante-MG) em segundo e terceiro, respectivamente. O PSL possui sete representantes na lista dos 20 deputados mais influentes no ambiente online e é o líder dentre os partidos. O PT vem em seguida, com três nomes.

