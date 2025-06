De IA a robô pizzaiolo, confira 5 tendências que devem chegar às pizzarias brasileiras 

A Pizza Expo 2025, realizada em março em Las Vegas, apresentou as principais inovações e estratégias para o setor de pizzarias. O evento, que reuniu mais de 10 mil profissionais, trouxe uma pauta abrangente com foco em tecnologia, gestão de pessoas, engenharia de cardápio e sustentabilidade operacional.

Segundo a Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), que há 23 anos atua no fomento de informações de qualidade e atualizadas sobre o mercado de pizzarias, essas tendências devem começar a ser implementadas por marcas brasileiras nos próximos meses.

Convidamos Gustavo Cardomani, vice-presidente da Apubra, para apresentar 5 tendências globais que merecem atenção dos empresários do setor.

1. Automação para eficiência e ganho de escala

A inteligência artificial e a robótica foram os grandes destaques da feira. Soluções como o PizzaBot, capaz de preparar até 2 mil pizzas por hora, chamaram a atenção pela agilidade e padronização. “Um equipamento com produtividade quase dez vezes maior do que a humana traz um impacto direto na operação. Menos tempo de preparo, mais eficiência, e o cliente sente isso na agilidade do atendimento”, afirma Cardomani.

2. Atendimento automatizado e personalizado

Robôs multilíngues para atendimento ao cliente e mochilas térmicas inteligentes para delivery foram apresentadas como ferramentas de alto impacto. “Ser atendido por um robô que compreende o idioma e conversa com naturalidade e concisão, surpreende. Já no delivery, mochilas inteligentes, que mantêm a qualidade e a temperatura da pizza por mais tempo, permitem múltiplas entregas na mesma rota e podem elevar o padrão do serviço”, observa.

3. Retenção de talentos como estratégia de crescimento

A alta rotatividade de funcionários que atuam na gastronomia motivou debates sobre práticas de valorização da equipe. Entre as propostas apresentadas, estiveram a possibilidade de oferecer folgas adicionais e escalas flexíveis, além do reconhecimento constante do colaborador. “Apesar de nem todas as práticas serem facilmente aplicáveis no Brasil por conta das leis trabalhistas, a mensagem é clara: cuidar do time é essencial para crescer com consistência”, destaca o executivo.

4. Planejamento financeiro e engenharia de cardápio

A importância de uma gestão mais técnica foi reforçada em diversas palestras. Layouts inteligentes de cardápio e foco no mix ideal de produtos ajudam a melhorar o faturamento e reduzir desperdícios. “Planejamento financeiro e engenharia de cardápio são temas que deveriam ser rotina nos negócios. O planejamento contribui para uma operação saudável, enquanto um bom layout pode direcionar vendas para itens mais lucrativos e ajudar na sustentabilidade da operação”, comenta Cardomani.

5. Sustentabilidade e uso consciente de insumos

A tendência global de redução de desperdício e otimização de insumos também se refletiu na programação da feira. “Trabalhar com mais consciência sobre o uso dos ingredientes impacta não só o custo, mas também a percepção do cliente em relação à marca”, pontua.

Para a Apubra, essas tendências funcionam como um guia prático para empresários que desejam se antecipar às transformações do setor e entregar mais valor ao consumidor. “Somando essas estratégias, conseguimos otimizar custos, melhorar a produtividade da equipe e aumentar o ticket médio – tudo isso com foco em qualidade e experiência para o cliente”, conclui Cardomani.

