De conselheiro de sucesso a empreendedor depois dos 40 anos

Em uma sociedade marcada pelo etarismo a história de Farias Souza, CEO da Board Academy, é uma inspiração para profissionais que se acham velhos demais para mudar sua trajetória profissional. Por volta dos 41 anos, quando já ocupava um cargo de diretoria na gigante do Varejo WalMart, ele resolveu dar uma guinada em sua vida, empreendendo em educação de executivos para cargos de conselheiros empresariais. Hoje, além de ter transformado sua a vida, também muda a de milhares de profissionais que recebem formação e certificação através da Board Academy que foi fundada em 2015.

Trajetória

A educação sempre foi uma questão importante para Farias, que concluiu o ensino fundamental e médio na rede pública de ensino no Brasil. A vocação para o mundo dos negócios faz parte de seu DNA, por isso foi estudar bacharelado em Administração de Empresas, na Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, no começo dos anos 2000. Logo depois, formou-se no MBA Executivo Internacional em Gestão Empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Farias é um daqueles profissionais multitarefa, além de ter trabalhado em grandes multinacionais dentre elas, Walmart, Leroy Merlin, Burger King e McDonald’s, ele atua paralelamente como conselheiro para grandes empresas como a Board Ventures S.A, Varejo Ventures S.A, Proa.Ai, Grupo Kainos e Ktech Grupo Kainos e traz toda essa bagagem para formar novos profissionais para os conselhos de empresas brasileiras.

No Brasil, diversas empresas estão estruturando seus Conselhos, sejam eles consultivos, fiscais ou de administração. Segundo uma pesquisa global da Korn Ferry, entre 2014 e 2020, o crescimento de conselheiros independentes foi de 39% para 60%.

Para Farias, focar em preparar executivos para conselhos consultivos foi uma direção clara e natural. “Ser empreendedor no segmento da educação significa transformar o futuro das pessoas. Desenvolvemos e certificamos executivos, diretores, profissionais liberais, engenheiros, advogados e contadores com o intuito de transformá-los em conselheiros completos, pensando em suas atuações em longo prazo”.

