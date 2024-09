De CEO para CEO, confira 4 dicas para fazer valer os primeiros 100 dias no comando

Por Raquel Sodré, CEO da Noz Comunidades

Os primeiros 100 dias de um CEO são decisivos. É nesse período que o novo líder tem a oportunidade de compreender a empresa em profundidade, estabelecer relações com as equipes e definir o rumo estratégico. No entanto, muitos líderes podem se sentir sobrecarregados com as expectativas e os desafios que enfrentam ao assumir uma posição tão crítica.

Para quem está nessa fase, algumas lições podem ajudar a transformar essa jornada inicial em um trampolim para o sucesso.

1. Pessoas: a base de qualquer transformação

Uma das principais prioridades para um CEO nos primeiros dias deve ser conhecer as pessoas. Isso vai além de entender funções ou cargos. É essencial criar conexões genuínas, compreender as motivações e preocupações da equipe. Em um ambiente cada vez mais remoto, como muitos estão vivenciando, construir essas relações pode parecer desafiador. No entanto, ferramentas como reuniões 1:1, dinâmicas de integração e estar presente para ouvir de forma ativa são fundamentais.

A liderança humana, que se preocupa com as pessoas antes de qualquer processo ou meta, é a chave para estabelecer uma cultura de confiança e colaboração. Como um CEO recém-nomeado, é importante demonstrar vulnerabilidade e estar disponível, mostrando que a liderança não é apenas sobre dar direções, mas também sobre escutar e guiar a equipe.

2. Cultura: conectando propósito com resultados

A cultura organizacional é um dos pilares mais importantes para o sucesso de uma empresa. Antes mesmo de formular grandes planos estratégicos, o CEO precisa entender a essência da organização: seus valores, tradições e o que motiva os colaboradores. Se a cultura não estiver alinhada com a estratégia, o caminho para o sucesso será dificultado.

O foco deve ser na valorização do legado da empresa, enquanto se abre espaço para inovação e novas maneiras de trabalhar. A verdadeira liderança consiste em unir a equipe em torno de um propósito claro. Quando os colaboradores se sentem conectados com o impacto que seu trabalho gera, a performance se eleva naturalmente.

3. Oportunidades: ouvir o mercado para crescer

Um CEO eficaz é aquele que olha para o futuro com um olhar atento ao presente. Isso significa que, nos primeiros meses, ouvir clientes e ex-clientes, entender as dores do mercado e identificar oportunidades de crescimento é fundamental. Transformar cada feedback em ação prática permite que a empresa se adapte rapidamente às demandas e continue a evoluir.

Esses 100 primeiros dias também são uma excelente oportunidade para alinhar as expectativas da equipe com as metas da empresa. Ao fazer isso, o líder garante que todos estejam na mesma página e contribuem para um esforço coletivo que trará resultados. Isso pode ser visto na criação de planos de ação claros e metas bem definidas, facilitando o crescimento de forma rápida e eficiente.

4. Processos: agilidade e melhoria constante

A mudança, embora desconfortável, é uma parte inevitável da melhoria. O CEO precisa abraçar o desconforto e desafiar o status quo, testando novas abordagens para processos e rotinas, como reuniões e execução de contratos. Pequenas inovações no cotidiano empresarial podem ter grandes impactos na eficiência e nos resultados.

Uma liderança que valoriza a melhoria contínua, tanto nos processos internos quanto nas relações externas, constrói uma organização mais madura e resiliente. Isso não significa apenas implementar novas ferramentas, mas também adotar uma mentalidade que incentive a solução de problemas e a colaboração entre equipes.

5. Estratégia: definindo o caminho a seguir

Talvez a palavra “estratégia” possa parecer intimidadora, especialmente no início de uma jornada como CEO. No entanto, pensar estrategicamente faz parte do dia a dia de qualquer líder, desde as pequenas decisões até as grandes escolhas que moldam o futuro da empresa. O essencial é que, após conhecer bem a equipe e o ambiente, o líder defina uma direção clara para onde a empresa deve ir.

A estratégia não é apenas uma ideia no papel, mas algo que deve ser construído com o time. Cada colaborador precisa entender seu papel, as metas a serem alcançadas e, mais importante, o impacto de seu trabalho. Quando todos sabem para onde estão indo e por que estão indo, a execução das metas acontece de forma mais fluida e eficaz.

Preparando-se para o futuro

Os primeiros 100 dias como CEO são cheios de desafios, mas também oferecem uma oportunidade única de transformar a empresa e o time. Focar em pessoas, fortalecer a cultura, identificar oportunidades e refinar processos são as bases que pavimentam o caminho para o sucesso. Com esses elementos alinhados, a estratégia não apenas emerge naturalmente, mas se torna o alicerce de uma liderança eficaz.

Acima de tudo, liderar é uma jornada de aprendizado contínuo. Ao escutar e se envolver profundamente, o CEO pode ajudar a empresa a evoluir e alcançar novos patamares de sucesso. Como líder, não há maior realização do que ver a equipe crescer e prosperar ao longo do caminho.

Raquel Sodré possui uma vasta experiência empreendedora, especialmente em projetos de inovação e negócios de impacto, A executiva construiu sua trajetória profissional que inclui passagens pela XP Educação, Club&Casa Design e Feira da Moda Inverno - FEIMI por mais de 10 anos.

