Danilo Maeda estreia coluna sobre setor privado na agenda ESG na Bússola

A partir desta terça-feira, o time de colunistas da Bússola ganha o reforço de Danilo Maeda. Sócio-diretor de ESG no Grupo FSB, ele vai escrever sobre o papel do setor privado na agenda do desenvolvimento sustentável e boas práticas em estratégia e gestão de temas ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês).

Jornalista com especializações em gestão para sustentabilidade e em história, Danilo está na área há mais de dez anos e já desenvolveu projetos para empresas de setores diversos, como finanças, consumo, indústria, tecnologia e e-commerce, entre outros. O profissional também atua como professor e conferencista nos temas de sustentabilidade e comunicação.

Em seu primeiro texto na Bússola, Danilo ressalta a importância do engajamento. Afinal, não se faz capitalismo de stakeholders sem stakeholders.

