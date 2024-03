Mudança de lideranças no Grupo SBF: quem é novo CEO da NWB e quem assume Desimpedidos Esporte Clube

A NWB, dona do canal Desimpedidos e parte do Grupo SBF (SBFG3) desde 2021, anuncia Antonio Abibe como CEO.

O profissional tem mais de 20 anos nas indústrias de mídia e entretenimento, além de uma atuação ativa no desenvolvimento da creator economy no mercado brasileiro.

Luiza Maggessi assumirá como COO (Chief Operating Officer).

Helio Mata Machado como CBO (Chief Business Officer).

“É uma honra assumir uma casa com tanto protagonismo na história recente do esporte, na criação de conteúdo nativo para internet e no desenvolvimento de talentos e propriedades intelectuais. Minha missão será de dar continuidade a esse legado e pavimentar as avenidas de crescimento do negócio em sinergia com os objetivos do Grupo SBF e as novas demandas das nossas audiências”, afirma o novo CEO.

Time da NWB também recebe liderança nova

Após 10 anos de atuação à frente da NWB, Rafael Grostein assume como presidente do recém criado “Desimpedidos Esporte Clube (DEC).”

O time será formado por jogadores de diferentes perfis e fará parte de ligas amadoras de Fut7 .

“Fundar o Desimpedidos Esporte Clube traz ainda mais capilaridade para os negócios da NWB. Esse é um sonho que se realiza e nos impulsiona para entrar em novos espaços e criar narrativas para embarcar marcas, fãs e criadores no universo esportivo”, afirma Rafael Grostein.

Pedro Zemel, CEO do Grupo SBF, enfatiza que a novidade fortalece o Grupo como plataforma aberta do esporte. "Estamos confiantes de que a chegada do Antonio e a criação do DEC contribuirão para impulsionar a NWB e promover uma sinergia ainda maior entre as operações do Grupo SBF, intensificando nossa conexão com o esporte, performance, eventos e entretenimento."

