Curta o Carnaval com segurança com estas 5 dicas

Em 2022, por conta das regras sanitárias de prevenção ao covid-19, diversas cidades cancelaram seus eventos, shows e blocos de comemoração do carnaval. Nesse sentido, levantamentos apontam que as pessoas ainda não se sentem confortáveis para celebrar a data da maneira tradicional. Uma pesquisa da Hibou e Score Group revelou que 45% dos entrevistados não se sentem à vontade para comemorar fora de casa.

Em decorrência do cenário, a receita obtida com o feriado também sofreu impacto. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), quando comparado à data em 2021, o número de receitas em 2022 será 21,5% maior. Porém, se essa comparação for feita com o Carnaval de 2020, o número é 33,7% menor. Apesar dos dados mostrarem um avanço em relação ao ano passado, quando as celebrações também estavam suspensas, o momento ainda é de cautela.

Pensando nisso, startups auxiliam o consumidor a comemorar o carnaval e aproveitar de maneiras alternativas, visando a segurança, a praticidade e a conexão com a cidade por meio de algumas dicas:

1. Conhecer culturas por meio da gastronomia

Como ainda não é possível aglomerar da forma como se fazia antes da pandemia, que tal curtir alguma cultura diferente através da gastronomia? Uma boa opção para fazer algo diferente é provar pratos e bebidas típicas de alguma cultura ou região. Além de trazer a emoção de algo novo, é uma ótima oportunidade para se conectar com alguma cultura e com alguma cidade. Uma boa sugestão é apostar em guias de recomendações de lazer, gastronômicas e culturais feitas por moradores locais.

Outra ideia para uma alimentação diferenciada são as startups Raízs e Food To Save. A Raízs é uma alternativa de supermercados com produtos orgânicos e saudáveis, assim é possível fazer vários pratos brasileiros para lembrar o gostinho de algumas cidades do país, podendo agendar a data de entrega dos alimentos e tendo certeza de que tudo é de excelente qualidade e fresco.

Para os foliões que não gostam de cozinhar, mas que querem poupar o bolso, a Food To Save é o match perfeito. A foodtech trás uma proposta inovadora para o ramo alimentício, resgatando alimentos excedentes de produção que estão em perfeitas condições para consumo, assim evitando o desperdício de comida. O usuário só precisa selecionar o estabelecimento no app, escolher a quantidade de sacolas surpresas da loja e receber por delivery ou retirar no horário informado.

2. Curtir o Carnaval em casa

Uma ótima opção é preparar uma playlist com suas músicas favoritas e pular o Carnaval dentro de casa. Decorar a casa com objetos e cores vibrantes também é uma boa saída para entrar no clima da data.

Algumas pessoas podem preferir mudar de ambiente durante o feriado e com a Buson, empresa de tecnologia que oferece as melhores opções de passagens rodoviárias no Brasil, é possível encontrar passagens mais baratas para se locomover entre as cidades. Pioneira no setor, a empresa oferece mais de 70 mil rotas por todo o Brasil e conta com mais de 250 empresas parceiras.

Além do site, a compra das passagens pode ser realizada pelo aplicativo disponível para android e iOS. Ao baixar o aplicativo, o cliente garante uma poltrona em menos de um minuto e ganha taxa grátis na primeira compra.

Além disso, a Casai, startup de hospedagem latino-americana, é uma ótima opção de hospedagem para quem busca uma experiência de staycation única e segura. Com apartamentos exclusivos de design único e funcionalidade smart home nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis, a proptech oferece soluções inteligentes para entregar não só mais conforto e praticidade aos hóspedes, como também formas mais seguras de acomodação em um cenário de pandemia.

Além dos cuidados com a limpeza, a Casai possibilita que o hóspede faça o seu check-in sem a necessidade de chaves físicas e 100% contactless por meio de um sistema de fechadura eletrônica.

3. Aproveitar a própria cidade

Para isso, a Quicko, aplicativo de mobilidade urbana, fornece informação e previsibilidade sobre o transporte para os seus usuários se deslocarem dentro da sua própria cidade e aproveitarem seus pontos turísticos. Conhecer a história e cultura local é uma maneira de se conectar com a cidade e desfrutar de um Carnaval mais seguro e enriquecedor.

4. Jogar jogos para se distrair

Outra maneira de aproveitar ao máximo o feriado é com jogos, seja de tabuleiro, vídeo game ou até mesmo no próprio celular por meio de aplicativos. O Rei do Pitaco, por exemplo, é uma plataforma líder de fantasy game diário pela qual usuários montam escalações com jogadores das ligas profissionais de futebol e pontuam de acordo com o desempenho estatístico destes atletas em partidas na vida real. Essa é uma ótima opção para misturar as duas coisas que o brasileiro mais gosta: Carnaval e Futebol. Durante o feriado, por meio do aplicativo do Rei do Pitaco, haverão centenas de ligas de jogos nacionais e internacionais para aproveitar a data sem sair de casa e jogando com os amigos.

Confira alguns campeonatos que estarão disponíveis para apostas durante a data: Campeonato Inglês, Alemão, Italiano e Espanhol, Paulistão, Elite Europeia e Campeonatos Estaduais. Para jogar é muito simples e é possível jogar pelo computador ou celular, basta baixar o aplicativo, criar uma equipe, escalar os jogadores e fazer sua aposta. No mercado desde 2019, o Rei do Pitaco já distribuiu cerca de R$ 32 milhões em prêmios e mais de cem mil já ganharam.

5. Curtir um pouco de boa companhia

Aproveite o feriado para assistir os desfiles antigos, já que os de 2022 foram adiados, e, com isso, sonhar com a próxima vez que poderá se aglomerar. Reunir alguns amigos mais próximos para relembrar os momentos de curtição antes da pandemia e sonhar com os próximos que virão é uma ótima saída para rir e se divertir.

