Cultura pop: João Pessoa receberá o festival Imagineland

Conhecida como a "cidade onde o sol nasce primeiro", João Pessoa, capital da Paraíba, vai receber nos dias 28, 29 e 30 de julho a primeira edição do Imagineland, o maior evento já realizado no Nordeste de cultura pop, conteúdo e criadores.

O festival promete mais de 50 horas de programação, no Centro de Convenções de João Pessoa. O evento vai reunir grandes nomes nacionais e internacionais do mundo do streaming, música pop, televisão, séries, filmes, quadrinhos, torneios de game, cosplay e k-pop, cinema, inovação e tecnologia de ponta, abraçando desde a inteligência artificial até o blockchain. O festival é uma realização de Eleven Dragons, Spola, Non Stop, Ei Nerd e Fpass.

“Levantar o Imagineland, aqui, é um desafio encantador. É mostrar que não só a Paraíba, mas todo o Nordeste, tem muito mais a oferecer para o país do que se imagina”, diz JP Sette, da Eleven Dragons, idealizador do evento.

Presença de ícones da cultura pop

Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica, tem raízes paraibanas e vai estar pela primeira vez na Paraíba. Com ele, segue para João Pessoa uma série de ativações e lançamentos envolvendo a Maurício de Sousa Produções. O Senhor Barriga também estará na festa. O querido ator e comediante mexicano Edgar Vivar, do lendário programa Chaves, estará na festa e, com muito humor. Será a primeira vez do artista no Nordeste.

Também será a primeira vez, no Nordeste, de dois astros norte-americanos. Anunciados no lançamento do Imagineland, David Ramsey (de Arrow e The Flash) e Julie Caitlin Brown (Star Trek e Babylon 5) já avisaram que estarão presentes

Programação completa

Uma parceria entre o evento e a Universal Music Brasil irá levar a João Pessoa ativações, loja com produtos relacionados aos artistas da gravadora e, ainda, shows ao vivo. Até agora, já foi confirmado que Bryan Behr (do hit A vida é boa com você) e Mar.iana (do hit Deu “praia”) estarão lá. Além da Umusic, o rapper geek VMZ também tem uma apresentação confirmada.

Tradicional em eventos de cultura pop ao redor do mundo, o Artists’ Alley, ou “beco dos artistas” do Imagineland terá artistas do quilate de Ivan Reis (Aquaman, Superman), Shiko (Lavagem, Piteco – Ingá), Jefferson Costa (Jeremias: Pele, Roseira, Medalha, Engenho) e Cris Eiko e Paulo Crumbim (Penadinho: Vida, Penadinho: Lar), entre outros.

"Pode parecer clichê repetir isto mas, sonho que se sonha junto vira realidade. O Nordeste é uma potência na indústria criativa e já passou da hora do mundo reconhecer isso. Não tenho dúvidas que vamos entrar no calendário das famílias como uma importante alternativa para o fechamento das férias de Julho", comenta Leandro Barankiewicz, CEO da Non Stop.

Os ingressos para o Imagineland já estão à venda através do site oficial do evento. Os valores começam em R$ 89 (meia, para apenas um dos três dias) e chegam até R$ 388 (passaporte para os três dias, a preço de inteira), podendo ser divididos em até 3 vezes no cartão, ou à vista através do PIX.

O evento também contará com ingresso social, condicionado à doação de um livro em bom estado de conservação, e o Legend, um pacote VIP que inclui uma série de vantagens, que custa R$ 2.999, limitado a apenas 200 ingressos.

As entradas serão trocadas por credenciais que o público deverá utilizar nas dependências do Centro de Convenções. Temas do universo Star Wars ilustram as credenciais.

