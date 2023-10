Cultura: artista plástica Andréa Lins lança sua nova exposição, "Fabulosas"

No dia 5 de outubro, a artista plástica Andréa Lins lança sua nova exposição, que leva o nome de “Fabulosas", instalada na Casa Caminhoá, espaço próximo ao Jardim Botânico no Rio de Janeiro, e com a curadoria de Christiane Laclau da Artmotiv. Entendendo que natureza é emoção, Andrea saiu da reprodução clássica de flores e plantas para a criação de suas próprias plantas imaginárias. Com o uso livre das cores em tons vibrantes, a artista utiliza uma técnica de colagem de tela sobre tela acrílica, o que garante a sensação de volume à cada obra.

“Em ´Fabulosas´, a artista nos faz ver a natureza em estado de sonho e movimento. Nunca reconhecemos as imagens de todo, pois elas não funcionam como duplicações da realidade. As imagens de Andréa, embora nos levem a intuir algo do que já conhecemos, sempre trazem certo aspecto não reconhecível e nos jogam para um universo mais elástico, de onde a rigidez foi expulsa. Neste jardim particular, plantas e flores parecem dançar, expandindo-se e contraindo-se. Há flores-vagalumes, flores-insetos estranhos, flores-casal, flores-monstro, flores curiosas, flores que nos questionam, flores intensas e urgentes como também flores que são paisagens orientais, com uma placidez cheia de vida. Entre tantas outras”, diz Christiane Laclau.

A artista

Desde muito cedo, Andréa experimentou diversas linguagens artísticas, tais como o desenho, a pintura e a fotografia, além do teatro e da dança. Apaixonada pela arte em todas as suas manifestações, a artista plástica carioca busca inspiração em grandes mestres como Jonas Wood, Henri Matisse, Hilma af Klint e Georgia O’Keeffe.

Formada em Comunicação Visual, Andréa trabalhou por oito anos no mercado de design, em sua própria agência, o Escritório de Ideias, onde realizou projetos de identidade visual.

Em busca de novos experimentos visuais, o seu encantamento especial pela natureza levou-a a estudar Ilustração Botânica na Escola Nacional de Botânica Tropical - ENBT.

Após iniciar um curso de pintura com Luiz Ernesto na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Andréa passou a integrar um grupo de aquarelistas profissionais liderado pela renomada Dulce Nascimento, participando de exposições no Jardim Botânico e na própria ENBT. Foi quando recordou-se que realizava colagens na infância e na adolescência, antes de sentir-se limitada pela exigente hiper-realidade. Assim, em 2021, passou a estudar esta técnica no curso de Pedro Varela na EAV e, daí em diante, nunca mais parou de trabalhar com colagens.

A exposição fica na Casa Caminhoá, na Rua Caminhoá, número 36, Jardim Botânico - RJ. A abertura será dia 5 de outubro, à partir das 17h e a exposição vai até o dia 14 do mesmo mês.

