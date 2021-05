CUFA e Lello lançam campanha de doações para Mães de Favela

Em uma parceria com a CUFA (Central Única das Favelas), a Lello Condomínios disponibilizou pontos de doações em 17 condomínios e uma vaquinha online, que estarão ativos nos próximos dois meses. A campanha Amor que Alimenta pretende comprar cestas básicas para o projeto Mães de Favela. É possível doar valores a partir de R$ 25.

“Com o momento em que estamos vivendo, sabemos que os desafios enfrentados pelas mães foram agravados. A campanha Amor que Alimenta será a ponte invisível, mas com muita força, do amor materno entre as mães dos nossos condomínios e as Mães da Favela”, diz Angélica Arbex, diretora de Marketing e Inovação da Lello Condomínios.

