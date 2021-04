Cresce procura por seguro de vida entre jovens e mulheres

Um estudo realizado pela Brasilseg em sua carteira de clientes mostra que houve um crescimento expressivo na contratação de seguros de vida para o público jovem. Entre o público com até 20 anos cresceu notáveis 128% entre o início de 2020 e janeiro deste ano. Na faixa de até 25 anos o aumento foi de 36% e na de até 30 anos o impulso foi de 25%.

No geral, houve uma redução de dois anos na idade média de contratação de seguros de vida. E, não por acaso, no período o uso dos canais digitais da Brasilseg, empresa da BB Seguros, cresceu 177%, o que a Brasilseg relaciona também à chegada do público mais jovem, formado, na sua maior parte, pelos chamados “nativos digitais”.

“Há uma maior sensibilização, que é resultado também da pandemia, mas é relevante que um público mais jovem esteja mais atento ao sentido de proteção do seguro e o que ele oferece de benefícios em vida, que é um aspecto importante da nossa apólice de vida”, diz o presidente da Brasilseg, Rodrigo Caramez.

Outro aspecto apontado pela seguradora é que a contratação por pessoas do sexo feminino cresceu 10%. Foram 95 mil novas clientes. Mulheres representam cerca de metade da base de clientes da Brasilseg. No total, a carteira de vida da Brasilseg cresceu 21% entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021.

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube