Cresce a pobreza multidimensional

Um estudo do Unicef e da Save the Children concluiu que cerca de 1,2 bilhão de crianças no mundo vivem em pobreza multidimensional – sem serviços básicos como água, educação e saúde. Desde o início da pandemia, mais 150 milhões foram empurradas para essa condição. O aumento ocorreu em países de rendas baixa e média.

Experiências bem-sucedidas e erros acumulados na volta às aulas em 20 países mostram como a retomada nas escolas é complexa. No Brasil, o ministro da Educação admite riscos.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 128 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo sobre a concentração da cobertura da imprensa nos grandes centros e o desafio de saber mais sobre o interior e, assim, conhecer melhor o Brasil; e outro artigo que alerta para as perdas para o país e a sociedade em manter as escolas fechadas. Confira a íntegra do boletim aqui.

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.