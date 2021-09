CPI impulsiona opositores do governo no ranking FSBinfluênciaCongresso

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) subiu cinco posições no ranking FSBinfluênciaCongresso entre os dias 14 e 20 de setembro, ocupando a 12ª colocação entre os mais influentes online. Suas postagens em relação ao caso da Prevent Senior, exposto na CPI da pandemia, lhe renderam muitas curtidas e compartilhamentos. Além dele, os senadores Fabiano Contarato (Rede-ES) e Renan Calheiros (MDB-AL), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, subiram duas posições cada, ficando no 11º e 13º lugar, respectivamente.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

Outro destaque foi o senador Romário (PL-RJ). Posts enfatizando o seu trabalho voltado para a inclusão de pessoas com deficiência e relacionados ao futebol, o fizeram subir duas posições, chegando ao quarto lugar entre os 15 mais influentes online. Já o senador Paulo Rocha (PT-PA) caiu quatro posições, seguido de Marcos Rogério (DEM-RO) e Jorge Kajuru (Podemos-GO), que caíram uma casa cada um.

No topo do ranking estão os senadores Humberto Costa (PT-PE) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), seguido de Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) que desceu duas posições, mas permanece no pelotão de frente. O Podemos e o PT são os partidos que estão na liderança com quatro integrantes no ranking, seguidos pela Rede com outros dois filiados entre os quinze mais atuantes do Senado.

Câmara

As comemorações do centenário de Paulo Freire, um dos mais notáveis pesquisadores da história da pedagogia mundial, fizeram opositores de Jair Bolsonaro (sem partido) ganharem posições no ranking FSBinfluênciaCongresso. A deputada Samia Bomfim (Psol-SP) subiu 17 colocações, figurando no 18º lugar entre os 20 mais influentes online. Além dela, os deputados José Guimarães (PT-CE), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Marcelo Freixo (PSB-RJ) subiram seis, cinco e três posições respectivamente.

Outro destaque foi a deputada Caroline De Toni (PSL-SC), que subiu 11 posições, postando no 13º lugar dos mais influentes nas redes sociais. Seu post afirmando que o passaporte sanitário para acesso a eventos, restaurantes e hotéis é considerado ditatorial, teve quase seis mil curtidas e 1,7 mil compartilhamentos. Já o governista Helio Lopes (PSL-RJ), conhecido como Helio Bolsonaro, teve uma queda de seis posições, figurando na 20ª colocação.

No topo do ranking, o PSL continua como o partido que tem mais deputados, sendo cinco deles nas primeiras colocações: Bia Kicis (DF), Carla Zambelli (SP), Eduardo Bolsonaro (SP), Felipe Barros (RJ) e Carlos Jordy (RJ), seguido do PT, com outros três integrantes na lista.

