Cosan fomenta a liderança feminina e ganha certificado da Women on Board

A Cosan, gestora de portfólio e um dos maiores grupos empresariais do país, recebeu um importante certificado, o selo Women on Board (WOB), iniciativa independente criada com o apoio da ONU Mulheres que visa reconhecer, valorizar e divulgar ambientes corporativos com a presença de pelo menos duas mulheres em conselhos de administração ou conselhos consultivos. O selo vai ao encontro da estratégia de investimentos do Grupo em práticas alinhadas à ESG e que visam avanços em políticas de diversidade, equidade e inclusão.

Movimentações recentes

Em abril deste ano foram eleitas para integrar o Conselho de Administração da Cosan: Ana Paula Pessoa, economista com 35 anos de experiência e Membro independente do Conselho de Administração da Cosan S.A. desde 20 21, e que, este ano, foi reeleita para ocupar o cargo por mais dois anos. Além disso, Ana Paula também é Membro do Conselho de Administração da News Corporation, Credit Suisse e Suzano (Membro do Conselho e Coordenadora do Comitê de Auditoria); e Sylvia Brasil Coutinho, Engenheira Agrônoma com 45 anos de experiência profissional, e Membro do Conselho de Administração da Edenred e Head de Wealth Management na América Latina no Banco UBS. Sylvia tomou posse em 1º de julho de 2023.

Missão e valores reafirmados

Esta certificação consolida o compromisso da Cosan em aumentar a diversidade no quadro de colaboradores e lideranças. Em 2021, a companhia divulgou o compromisso público de ter e manter no mínimo 30% de mulheres ocupando cargos de liderança, até 2025. “Atuamos incansavelmente para atingir e aumentar esse percentual, abrindo mais espaço para a participação feminina”, explica Maria Rita de Carvalho Drummond, vice-presidente Jurídica da Cosan.

Raízen e Rumo, empresas que fazem parte do portfólio da Cosan, também são certificadas pela WOB. “Como empresa e sociedade, temos muito a ganhar. Já é comprovado que a presença de mulheres nos cargos de liderança, principalmente em Conselhos de Administração, por exemplo, abre mais espaço para que outras mulheres ocupem posições de gestão. E isso contribui diretamente para aumentar os resultados de negócios, incluindo produtividade, inovação, lucratividade e reputação da empresa. Essa tem sido a realidade da Cosan”, afirma Maria Rita.

