Coronavírus: procura por testes cresce 65%. Confira no Bússola & Cia

Na onda de exames

O temor de uma segunda onda do novo coronavírus já provocou aumento na demanda dos brasileiros para saber se estão ou não contaminados. O Grupo Alliar (rede de exames laboratoriais e de imagem) registrou um aumento de 65% na realização de testes de Covid-19 nos últimos 15 dias, somente em São Paulo. A companhia, que é a única a oferecer em São Paulo o exame PCR com resultado em até 7 horas, espera uma procura ainda maior por conta da flexibilização da quarentena e do final de ano, devido ao aumento de viagens e à obrigatoriedade de apresentar o diagnóstico negativo em algumas localidades.

Rota da seda

O tratado de livre comércio entre 15 países da Ásia e do Pacífico mostrou sinais de que o Ministério das Relações Exteriores pode estar subdimensionando os movimentos da geopolítica mundial. Só neste movimento está um mercado de mais de 2,1 bilhões de consumidores. E o Brasil continua de picuinha com o maior deles, a China. Tradicionais adversários, Japão e Coreia do Sul deixaram as antigas restrições e sinalizam pacificar as relações comerciais.

Nordeste forte

Enquanto mais da metade das indústrias do Sudeste (56%) afirmaram que foram negativamente afetadas pela pandemia do novo coronavírus, no Nordeste o percentual despenca em 24 pontos percentuais. Em pesquisa da CNI com o Instituto FSB Pesquisa, 32% das empresas nordestinas responderam que foram impactadas pela crise gerada pela Covid-19. O levantamento completo vai ser apresentado no Encontro Nacional da Indústria (ENAI), nesta quarta-feira (18). A pesquisa foi feita por telefone, entre 23 de outubro e 12 de novembro de 2020, com executivos de 509 empresas industriais. A margem de erro no total da amostra é de 4,3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

–

Reforma empacada

A falta de acordo de líderes para convocar o Congresso no recesso inviabiliza a aprovação de reformas que necessitem de quórum qualificado tanto na Câmara quando no Senado. Até o final do segundo turno das eleições municipais, a presença de parlamentares continuará baixa em Brasília. E mesmo a apresentação do relatório da reforma tributária e sua aprovação pelo menos em Comissão encontra dificuldades. O texto do líder da Maioria, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), não foi apresentado até hoje.

Tem, mas acabou

Apesar do tempo escasso até o final do ano, há sentimento favorável às mudanças nos tributos. O Instituto FSB Pesquisa ouviu parlamentares e, para 95% do Congresso Nacional, o sistema tributário brasileiro precisa mudar. A reforma tributária deveria ser a prioridade da Câmara para 71%. Sobre a chance de aprovação nos próximos 6 meses, o entendimento segue pela viabilidade da proposta – 58% dos congressistas, deputados e senadores, acreditam na aprovação da reforma tributária.

Preferência relatorial

A PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi (MDB), tem 28% de preferência. Outros 13% optariam pela PEC 110, de autoria do Senado. Para 65% dos parlamentares, a combinação das PECs 45 e 110 aumentaria as chances de aprovação da reforma tributária. Este é exatamente o caminho que está sendo costurado pelo relator Aguinaldo Ribeiro em seu texto.

Fissão de tributos

Um dos consensos na pesquisa foi em relação à criação de um imposto unificando vários tributos. 81% dos deputados e senadores apoiam a junção dos impostos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. A tributação de lucros e dividendos tem concordância de 66%. O imposto sobre transações eletrônicas continua sendo o mais rejeitado pelo Congresso, com apenas 38% de aprovação.

Olha a Orla

Os quiosques da orla carioca estão colhendo frutos do investimento feito pela Orla Rio durante a pandemia. Em outubro, contabilizaram aumento de 30% no faturamento comparado ao mesmo mês no ano passado. A expectativa para este mês, com a alta temporada, é que o resultado atinja números iguais aos de épocas mais movimentadas, como Carnaval e Réveillon. “As pessoas se sentem seguras com todas as práticas elaboradas pelos quiosques que, além de terem uma localização privilegiada, estão ao ar livre”, diz João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio.

Não há nada igual

Mais de R$ 1 milhão foram aplicados em ações para preparar os 309 quiosques do Leme ao Pontal a operarem no “novo normal”. Além de flexibilizar e dar descontos nos pagamentos de aluguéis e taxas e distribuir produtos e equipamentos de higiene, a Orla Rio ofereceu aos mais de 3 mil trabalhadores dos quiosques um curso de capacitação sobre os novos protocolos e normas de higiene e segurança. Todas essas ações fazem parte do Projeto Recomeço, desenvolvido em parceria com a FSB Comunicação e que pode ser neste vídeo case que a Orla Rio publicou no seu canal do YouTube:

Ouro da Casa

A Home Agent conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o 1º lugar na categoria de customer service do prêmio 100 Open Startups. A startup ainda ficou em 2º lugar na categoria de Inovação Social, que reconhece o impacto positivo gerado pelo seu modelo de atuação, e subiu 7 posições no ranking geral, assumindo a 14ª posição de um ecossistema altamente competitivo e qualificado. Desde o início da pandemia da Covid-19, a Home Agent passou de 150 para mais de mil posições de atendimento em 2020.

Moda responsável

Maior varejista de moda do Brasil, a Renner se uniu ao Repassa, maior brechó online do país, para estimular o consumo consciente. Os clientes da Renner podem retirar gratuitamente em determinadas lojas a “Sacola do Bem” e enviar ao Repassa as peças de vestuário (de qualquer marca) que não são mais usadas, gerando impacto ambiental e social positivo.

Futuro feminista

O Oi Futuro vai disponibilizar, nesta quarta-feira, às 19h, o próximo webinar “Papo de Futuro” que traz o tema “Narrativas de Existência – Futuro Feminino, Intuitivo e Diverso”. Para assistir o “Oi Futuro” no Youtube clique aqui.

Natural Friday

A Natural One fará a Natural Week, uma semana promocional de descontos de 22 a 28 se novembro. Além de descontos em sucos como o sabor laranja, carro-chefe da marca, o consumidor poderá ganhar itens exclusivos diariamente. Serão oferecidos brindes para quem adquirir os produtos por meio do http://www.natone.com.br. Dia 26 é o dia do frete grátis para pedidos acima de 59,90. E, na sexta-feira, penúltimo dia de promoção, e sábado, até 16h, todo o e-commerce da marca vai contar com até 20% de desconto.

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Mais da Bússola: