Contra o câncer, parceria entre instituições pública e privada lançará curso para todo o Brasil

Ações de prevenção, diagnóstico precoce e encaminhamento especializado são chave no combate ao câncer. Mas não são todos os profissionais que têm a oportunidade de adquirir a capacitação ideal. Essa é a realidade que o “Curso de Aperfeiçoamento em Oncologia na Atenção Primária” se propõe a mudar.

Fruto da parceria entre o A.C.Camargo Cancer Center e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, o curso vai cpacitar profissionais de Atenção Primária em Saúde, incluindo médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e outros.

Curso gratuito para profissionais da saúde

Aproximadamente 550 mil profissionais, de 48 mil unidades básicas de saúde, dos 5571 municípios brasileiros, poderão se inscrever a partir de junho no curso gratuito, que funcionará do modelo EAD.

As aulas iniciarão no segundo semestre de 2025, com carga horária total de 80 horas/aula e livre acesso por meio do site do CONASEMS.

“Este é um projeto ousado, pois é a primeira vez que um curso de capacitação alcança tantos profissionais de saúde no Brasil ao mesmo tempo”, diz Ana Paula Pinho, diretora de impacto social do A.C.Camargo.

O conteúdo aplicado nas aulas foi desenvolvido por especialistas do corpo clínico, equipes assistenciais interdisciplinares do A.C.Camargo e da sua diretoria de impacto social, por meio do programa “Missão A.C.Camargo”, em parceria com o time do “Educa CONASEMS”.

“O A.C.Camargo tem o ensino como um dos seus principais pilares há mais de 70 anos e essa parceria chega para reafirmar o propósito da instituição de levar conhecimento, prevenção, formação e pesquisa em oncologia, de forma ampla e especializada para todo o território nacional”, diz Pinho.

Diagnóstico precoce será impulsionado

Para Hisham Hamida, presidente do CONASEMS, o Curso de Aperfeiçoamento em Oncologia na Atenção Primária, para além da qualificação técnica de equipes de saúde de todo país, pode ser determinante no diagnóstico precoce de doenças oncológicas.

“A capacitação de profissionais da saúde é fundamental para o fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde. No âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), capacitar trabalhadores das mais diversas áreas em oncologia significa atingir uma maior eficiência no caráter preventivo. Na saúde, tempo é vida, então essa parceria tem a capacidade de ajudar a salvar a vida de brasileiros e brasileiras”, destaca o presidente do CONASEMS.

Entre os principais temas abordados em cada módulo do curso estão: Epidemiologia do câncer; Promoção da saúde e prevenção do câncer; Aspectos clínicos do câncer e integralidade do cuidado; Cuidados Paliativos e Cuidados de fim de vida.

