Contra enchentes e a favor da reconstrução, empresa instala novos portões em aeroporto do RS 

Após as enchentes do ano passado no Rio Grande do Sul, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, ficou com os equipamentos do piso térreo completamente inutilizados.

A fim de encontrar uma solução preventiva para futuros desastres, e cumprir seu papel no longo trabalho de reconstrução do estado, a Fraport Brasil, concessionária do aeroporto, contratou os serviços da SITA, líder global em tecnologia para o setor aéreo.

Foram instalados novos ABC Gates, ou “portões de controle automatizado”, que projetam avanço na jornada do passageiro e na operação da Polícia Federal. Após dois meses, o aeroporto já registra duas vezes mais capacidade de atendimento.

Transformação digital a favor do controle migratório

Antes das enchentes que atingiram a cidade, o aeroporto contava com sete ABC Gates – quatro na área de desembarque e três na de embarque. Os equipamentos foram atualizados com unidades que integrarão biometria avançada.

A modernização trouxe um impacto direto no tempo de processamento dos passageiros, redução no tempo de desembarque e aumento da produtividade da Polícia Federal no aeroporto.

“A implementação dos novos ABC Gates é um marco importante na modernização do controle migratório e no fortalecimento da eficiência do aeroporto", diz Fabrício Rasteiro, Diretor de TI da Fraport Brasil em Porto Alegre.

A instalação também visou o fortalecimento da economia local

Para tal, a solução foi implementada em parceria com a Digicom, empresa do Rio Grande do Sul.

“Não apenas modernizamos a tecnologia, mas fortalecemos uma parceria estratégica com um provedor local, reforçando o compromisso da SITA com a inovação e o desenvolvimento regional”, conclui Augusto Santos, vice-presidente para América Latina e Caribe da SITA.

