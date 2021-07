Consumo de vitamina D praticamente dobra durante a pandemia

A venda de vitamina D no varejo nacional cresceu 93% em 12 meses, entre abril de 2020 e abril de 2021, e o consumo de vitamina C registrou aumento de 60% no mesmo período. Os dados são da Alanac (Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais).

Outros dois tipos de medicamentos que registraram incremento expressivo de consumo pelos brasileiros foram os antidiabéticos (59%) e os anti-hipertensivos (37%).

"Houve um aumento no consumo de produtos que possam aumentar a imunidade, assim como aqueles medicamentos de uso contínuo que fazem o controle de doenças crônicas, duas preocupações que se tornaram mais evidentes com a pandemia da covid-19”, afirma Henrique Tada, presidente executivo da Alanac.

