Consultoria americana aposta em inovação no Brasil e cresce 50% ao ano

O ecossistema de inovação BizHub nasceu dentro do escritório

brasileiro da A&M, uma empresa líder mundial em serviços profissionais que oferece consultoria, aprimoramento de desempenho de negócios e gestão de recuperação. A companhia conta com mais de 8 mil consultores, atuando em mais de 30 países há 35 anos, e foi no Brasil que as novas práticas ganharam espaço, tornando-se referência para a operação no restante do mundo.

Criado em 2017 como uma unidade da consultoria para atender a necessidade interna de inovar, o BizHub impulsionou o crescimento do faturamento da empresa no país em 50% ao ano e atualmente guia outros grandes negócios na jornada de inovação, conectando-os às startups e conduzindo a implementação das suas próprias Venture Builders e fundos de investimento.

A cultura de inovação e o intraempreendedorismo transformaram a A&M Brasil, tanto que modelos de negócios com menos de um ano, incluindo o BizHub, passaram a representar 35% da receita em 2021. “Depois de um movimento de implementar práticas na empresa, gerando excelentes resultados em termos de cultura de inovação e de aumento da receita, criamos um ecossistema próprio que oferece vantagens para as corporações e para as startups. Nós visamos desenvolver soluções que vão moldar o futuro”, afirma o fundador do BizHub, Luis Camisasca.

Corporações, empresas de private equity, escritórios de advocacia e agências do governo são os principais clientes da consultoria, que ganhou destaque no país com os serviços de turnaround, reestruturação e gestão de crise. “Por ser uma consultoria global que atua em diversas verticais, temos acesso a grandes problemas do mercado através dos nossos clientes, então vimos um potencial de nos conectarmos com startups e levarmos a inovação para as

grandes empresas”, diz Camisasca.

A experiência que surgiu como iniciativa interna passou a ser replicada para clientes que a consultoria atende já em diversas frentes. Por meio de ferramentas que analisam o nível de inovação dos clientes, o BizHub identifica as oportunidades em cada contexto e estrutura um plano de ações que pode envolver treinamentos, programas de intraempreendedorismo, criação de espaços de conexão com startups e abertura de mercado. Com os bons resultados obtidos desde o início do hub, recentemente o ecossistema foi ampliado, abrangendo as áreas de tecnologia que antes ficavam sob responsabilidade da A&M. Dessa forma, soluções como sistemas de gestão integrada, hiperautomação, governança, análise de dados, experiência do cliente, marketing digital e CRM, já aprovadas pelo mercado, passaram a fazer parte do portfólio do BizHub.

Cocriação de startups

Uma das iniciativas do BizHub para apoiar empreendedoras e empreendedores

que moldam o futuro é o BizHub Studio, Venture Builder que trabalha com o desenvolvimento de startups B2B de todos os setores, direcionando-as ao mercado de forma estratégica. Diferente das incubadoras e aceleradoras, as Venture Builders colocam a mão na massa e ajudam na tomada de decisões. O estúdio cocria startups que resolvem desafios complexos nas áreas healthtech, sport tech, edtech, agtech e ESG.

“Mais do que capital, é preciso conhecimento de mercado, pessoas experientes e acesso a uma rede de contatos para que as startups saiam do papel e tenham sucesso. A conexão que proporcionamos com o ecossistema da A&M, que tem mais de 500 clientes em diversas áreas no Brasil, é um grande catalisador para o crescimento das empresas”, delcara o fundador Luis Camisasca. Com conhecimento especializado e a experiência acumulada no estúdio, o BizHub ajuda companhias a estruturar suas próprias Venture Builders para desenvolver novos negócios de forma replicável e com alto potencial inovador.

Uma das startups incubadas é o Footscool, plataforma que busca incentivar e viabilizar a formação educacional de atletas iniciantes no mundo do futebol. Criada em parceria com a Universidade do Futebol e unidade de negócios de Sportainment da A&M, o negócio está em fase de validação. Também no setor esportivo, o hub desenvolveu a MeshMe, uma plataforma corporativa que conecta pessoas para a prática de esportes em equipe.

Investimentos para alavancar negócios

Para promover um ecossistema propício à inovação e viabilizar que as startups cresçam, o BizHub também atua na frente de acesso à capital por meio do BizHub Ventures. Em três anos, o fundo investiu em 18 empresas, 16 no Brasil e 2 nos Estados Unidos. Entre elas, estão Payface, que fornece software de reconhecimento facial, Mission Brasil, plataforma de terceirização digital, Banib, software de tour virtual para negócios, e Ease Labs, startup da indústria farmacêutica que desenvolve produtos à base de cannabis.

Camisasca explica que o foco está em startups de base tecnológica e escaláveis, com modelo de negócios B2B e em estágios iniciais. “Orientados pelo propósito de inovar para revolucionar indústrias e mercados, buscamos principalmente empresas que possam gerar resultado através das conexões com clientes A&M. Já fizemos aportes em negócios que trazem soluções para setores como o financeiro, do agronegócio e da saúde, e em outros voltados para tecnologias que estão moldando o futuro, como Internet das Coisas (IoT), Big Data e Deep Learning”. Há mais de 70 investidores no fundo e quase metade deles são pessoas físicas.

Inovação é o futuro

A ambição do BizHub é endereçar os grandes desafios da sociedade por meio da conexão de três elementos: inteligência humana, contando com a experiência dos mais de 8 mil consultores da A&M no mundo; inteligência de dados, criada a partir da área de tecnologia; e investimentos, concretizados pelo BizHub Ventures. “Nós nascemos globais, porque somos o único ecossistema de inovação da A&M no mundo, então não há barreiras para nossa atuação com as grandes empresas e as startups. Já temos conexão com cinco hubs no Brasil e um hub nos Estados Unidos e pretendemos expandir a rede de parceiros”, diz Camisasca.

Soluções

A constatação do bom desempenho garantiu ao BizHub a oportunidade de ampliar o leque de serviços. Após cinco anos de criação, foram integradas ao ecossistema as frentes de tecnologia que antes eram comandadas pela A&M, incluindo soluções voltadas ao desempenho, gestão e relacionamento com os clientes.

“Com isso temos a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de startups durante toda a jornada de crescimento, desde as fases iniciais, passando pelos desafios de validação e crescimento, primeiros investimentos até o IPO. Nosso grande diferencial é o conhecimento e experiência global que acumulamos ao longo dos anos e que permite reconhecer qual a necessidade real daquele cliente”, afirma Camisasca.

