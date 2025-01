Construtora brasileira aposta na otimização como próximo passo para aplicar IA no setor imobiliário

Aplicar inteligência artificial no setor imobiliário tornou-se uma prática comum. Seja para prever a oscilação dos preços ou automatizar tarefas, a tecnologia também está presente neste setor e se apresenta como chave para o futuro.

Na Espanha, por exemplo, a empresa Fotocasa desenvolveu um algoritmo que previu a queda de 0,7% no preço dos imóveis entre janeiro e março deste ano. Por aqui, no Brasil, a Eztec já conta com uma IA própria, capaz de acessar rapidamente os dados de cerca de 140 empreendimentos, dos quais 57 estão disponíveis para venda.

Batizada de Tec.IA, a assistente da construtora foi criada para auxiliar o TecVendas, time dedicado de vendas da empresa. O objetivo principal é organizar e padronizar dados permitindo que os corretores se concentrem em tarefas estratégicas.

“A Tec.IA utiliza tecnologias avançadas como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural (NLP) e processos de ETL (Extract, Transform, Load) para oferecer uma experiência fluida e assertiva aos corretores. Essa combinação permite que o chatbot compreenda perguntas complexas, responda em linguagem natural e aprimore suas respostas continuamente com base nos padrões de uso”, explica Caio Correa, gerente de CRM da Eztec.

Como funciona essa IA do setor imobiliário? Ela é boa para os corretores?

Integrada ao CRM da Eztec, a ferramenta está acessível em desktops e dispositivos móveis, garantindo suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A Tec.IA já é utilizada por mais de 130 corretores, com expectativa de alcançar mais de 500 no primeiro trimestre deste ano. A aceitação dos corretores tem sido positiva, com feedbacks que indicam maior uniformidade nas informações e ganhos de eficiência.

“Nosso objetivo é unificar todas as informações dos empreendimentos em uma única ferramenta. Dessa forma, o corretor tem acesso desde produtos esgotados até aqueles disponíveis em estoque, melhorando significativamente o tempo de resposta e a qualidade do atendimento prestado aos clientes” explica Rafael Brandimarte, superintendente comercial da Eztec.

Ao considerar a aplicação da inteligência artificial no setor imobiliário a longo prazo, a Eztec planeja expandir o alcance da sua ferramenta. Ela vai explorar novos idiomas e possíveis integrações para torná-la ainda mais robusta. “Começamos com nossos clientes internos, mas a ideia é futuramente disponibilizar essa tecnologia também para o cliente final,” ressalta Brandimarte, da Eztec.

