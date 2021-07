Construtora Barbosa Mello lança programa de aceleração para startups

A Construtora Barbosa Mello (CBM), empresa mineira com mais de 60 anos de atuação, lança no próximo dia 22, das 19h às 20h30, o CBM Lab, seu Hub de Inovação e Aceleração, um programa de inovação aberta destinado a startups e empresas interessadas em desenvolver com a CBM ações ligadas a tecnologia e digitalização dentro de seis projetos de melhoria escolhidos pela empresa.

Para participar, de forma online e gratuita, basta se inscrever no site. Nesse evento, serão apresentados os desafios às empresas interessadas e haverá, ainda, troca de experiências sobre inovação aberta em grandes empresas.

Após a apresentação, será possível realizar a inscrição dos interessados nos desafios no site, e as propostas selecionadas passarão por um período de incubação de cinco meses (de agosto a dezembro) dentro da CBM. Neste período, as ações serão aprimoradas em um trabalho conjunto com a equipe interna da Construtora.

Finalizado o período de preparação, na sequência está previsto o Demoday, evento em que serão apresentados os resultados das empresas participantes. Posteriormente, serão definidos quais projetos serão contratados pela CBM. Entre os benefícios a serem destacados para os participantes, estão o convívio com profissionais que são referência no mercado, acesso à estrutura da Barbosa Mello, auxílio financeiro para o projeto piloto, e oportunidade de investimento caso sua ideia venha a ser acelerada.

Por meio da iniciativa, startups podem ter sua solução reconhecida e utilizada em grandes obras de infraestrutura do Brasil, através da Construtora Barbosa Mello. O CBM Lab ajudará a escalar vários pequenos negócios do setor, estimulando o empreendedorismo e a inovação na construção. Melhoria da produtividade, otimização de processos e do consumo de recursos são alguns dos desdobramentos esperados com o Hub.

