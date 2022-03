Conheça investimentos ESG que ganham prêmio

Uma coisa realmente boa que o ciclone do ESG causou nos últimos anos foi ter aumentado consideravelmente a quantidade de empreendedores dispostos a bolar negócios que melhorem a vida das pessoas e cuidem do meio ambiente. E, claro, ter feito brotar investidores dispostos a botar dinheiro nisso.

Pensando bem, esses últimos vieram primeiro, os investidores. E continuam vindo, com cada vez mais verdinhas e faro fino para os aportes. É muita grana. Coisa de trilhão. Obviamente, as maiores cifras vão parar nas bolsas de valores do mundo todo, mas os mercados de private equity e venture capital, cada vez mais, nadam de braçada no universo do ESG.

Um termômetro interessante é o prêmio anual da Associação para o Investimento de Capital Privado na América Latina (Lavca), que reúne cerca de 200 empresas locais e globais que alocam recursos em negócios aqui no continente.

Agora em 2022, a oitava edição do prêmio laureou dois fundos americanos e um brasileiro pelo investimento que fizeram em três empresas brasileiras. Vamos a eles e a elas.

Na categoria de responsabilidade social, o fundo americano de venture capital Valor Capital Group foi o vencedor pelo investimento feito na empresa brasileira Dolado, uma plataforma criada em 2020 para ajudar pequenos comerciantes em locais distantes dos grandes centros a comprar, vender e gerir o próprio negócio por meio da tecnologia. A startup já possui mais de 20 mil pequenos empreendedores utilizando seus serviços e está no caminho para se tornar uma empresa do Sistema B.

Conterrâneo do Valor Capital Group, o fundo Advent International faturou o prêmio na categoria gênero e diversidade por investir na CI&T, uma multinacional brasileira de soluções digitais, listada na NYSE desde o final do ano passado. O troféu foi motivado pelo empenho da empresa em criar oportunidades de crescimento para mulheres, negros, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência.

O fundo brasileiro Aqua Capital levou o prêmio na categoria responsabilidade ambiental, em razão do aporte feito na Biotrop, empresa dedicada à inovação para aumentar a produtividade agrícola com o uso de produtos biológicos que reduzam não apenas a área necessária para cultivar alimentos mais saudáveis como também a quantidade de gases de efeito estufa lançada à atmosfera.

Incrível, não? Incríveis também são as histórias humanas que certamente existem por trás de tantas planilhas de Excel. Um pequeno comerciante de algum lugar ermo do Brasil que sempre teve pouco acesso a tecnologia pode nunca ter ouvido falar no Valor Capital Group, mas neste exato momento está causando muito mais impacto positivo em sua comunidade graças ao investimento que o fundo decidiu fazer na Dolado. Que esse ciclo virtuoso siga em frente, hoje e sempre.

*Renato Krausz é sócio-diretor da Loures Comunicação

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a EXAME. O texto não reflete necessariamente a opinião da EXAME.

