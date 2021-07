Conheça games que estimulam crianças em casa durante as férias

Jogar videogame é uma atividade normalmente relacionada ao lazer, mas se engana quem acha que se trata apenas de diversão. Também existem títulos capazes de estimular a criatividade, o aprendizado e os exercícios físicos. A Bússola listou alguns games que podem estimular os pequenos durante o período de férias escolares e, ao mesmo tempo, garantir a diversão em família.

Dreams

Você sempre sonhou em desenvolver games? Com Dreams, você terá um pouco desse gostinho. Produzido pela Media Molecule, criadora de LittleBigPlanet, o game possui um modo campanha que já demonstra várias possibilidades de criação. Além disso, é possível desenvolver suas próprias fases de forma intuitiva e descomplicada. Se a criança já demonstrou interesse em se tornar um desenvolvedor de jogos no futuro, Dreams pode ser o ponto de partida para dar asas à imaginação.

Galaxy of Pen and Paper

Uma criação original do estúdio brasileiro Behold Studio, Galaxy of Pen & Paper conta a história de um grupo de amigos que se une para jogar uma partida dos famosos RPGs de mesa, que são jogos de tabuleiro nos quais a história pode sofrer diversas reviravoltas enquanto jogam. A diferença é que, durante o gameplay, o enredo ganha vida e cabe ao jogador derrotar os inimigos em batalhas por turnos.

É o típico jogo que remete à infância de quem inventava suas próprias brincadeiras repletas de heróis e vilões. O roteiro cheio de humor é cativante e lembra situações da vida real, como quando os pais interrompem a brincadeira por ser a hora do jantar.

Sackboy: Uma Grande Aventura

Disponibilizado com exclusividade para PS4 e PS5, Sackboy: Uma Grande Aventura estimula o trabalho em equipe em uma campanha para até quatro jogadores. No game, o vilão Vex deseja destruir o Artemundo, terra natal de Sackboy e seus amigos, cabendo ao herói tricotado salvar o dia.

Com desafios empolgantes, o jogo possui diversos segredos e roupas para customização dos personagens. Além de apresentar fases nas quais o trabalho em equipe é fundamental para superá-las. Outro destaque são as fases musicais, que incluem sucessos marcantes como Uptown Funk, de Mark Ronson e Bruno Mars; Toxic, da Britney Spears; e a brasileira Baianá, do grupo Barbatuques.

Concrete Genie

Imagine se seus desenhos ganhassem vida para te ajudar a superar desafios. Pois isso é exatamente o que acontece em Concrete Genie. Na história, o jovem Ash precisa trazer de volta a luz para a cidade pesqueira de Denska. Para isso, ele precisa usar seu pincel mágico para criar criaturas que usam poderes especiais e escapar de valentões. Repleto de quebra-cabeças, o título é uma bonita lição contra o bullying e está disponível para PlayStation 4, podendo ser aproveitado via retrocompatibilidade no PS5.

Just Dance 2021

Se o tempo não favorece uma brincadeira ao ar livre, a família pode remexer o esqueleto com Just Dance. Um dos games de dança mais famosos do mundo possui um modo kids, com coreografias simplificadas com foco na diversão. Mas se o intuito é fazer um campeonato entre os participantes, o modo tradicional irá desafiar as habilidades dançantes de todo mundo. A trilha sonora é repleta de sucessos de Dua Lipa, Lady Gaga, Sean Paul e outros artistas.

Unravel Two

Outra excelente sugestão para quem gosta de quebra-cabeças, Unravel Two é um jogo de plataforma para dois jogadores. O game praticamente traduz o ditado que diz que “duas cabeças funcionam melhor do que uma”. Conectados por um fio de lã, ambos devem descobrir a melhor maneira de avançar nas fases sem deixar o companheiro para trás. É uma aventura emocionante com trilha sonora e visuais surpreendentes.

Conhecimento é Poder

O típico jogo de perguntas e respostas, totalmente em português, no qual não é necessário ter um DualShock 4 ou DualSense extra para jogar. Graças ao PlayLink, os usuários podem usar o celular ou tablet para responder perguntas de diversas categorias, como televisão, animação, brinquedos, desenhos animados e outros. O game dá a possibilidade de usar alguns privilégios para atrapalhar os adversários e alcançar a vitória com mais facilidade. Mas cuidado, pois agilidade e precisão são fundamentais.

