Conheça as 5 principais tendências do marketing de mídias sociais em 2022

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

Nos últimos dois anos, o uso das redes sociais cresceu muito, devido, inclusive, à pandemia quando as pessoas se mantiveram mais em casa, trabalhando em regime de home office.

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria com a Neotrust fez um estudo que concluiu que cerca de 20 milhões de pessoas realizaram a sua primeira compra virtual durante a pandemia.

Houve também o lançamento de novos aplicativos, incorporação de novos recursos adaptados à nova realidade — na maioria das redes sociais —, e uma nova forma de nos comunicar se intensificou, com o uso em massa de aplicativos como o WhatsApp.

Facebook virou Meta; Twitter lançou seu pacote de recursos premium; Instagram está preparando seu serviço de assinatura; Youtube está retirando a contagem pública de seu botão ‘dislike’.

Tudo muda o tempo todo!

E as redes continuarão mudando e se adaptando ao que surgir de novidades.

É por isso que listamos aqui cinco tendências do marketing de mídias sociais para 2022.

O que isso quer dizer?

Que postagens padrões, que ficam permanentemente no feed das redes sociais, são mais eficazes do que o conteúdo que sai do ar depois de um período.

Essas postagens permanentes podem ser vistas depois e criam a história da marca.

Bom ficar de olho e investir em um conteúdo atemporal, que contenha sempre o ‘DNA’ da marca.

2. Quanto mais dados, mais eficiente será o marketing.

A capacidade de atender o cliente de forma eficaz, depende da métrica da fonte de dados disponível.

Atualmente não é possível fazer um marketing competitivo sem a medição de dados.

3. Vídeos curtos continuarão sendo uma importante ferramenta para a divulgação de conteúdo, tanto no TikTok, Stories do Instagram e YouTube Shorts.

Vídeos mantém a voz da marca e comunicam com uma rapidez única. Vale sempre o investimento!

4. Utilizar novos canais para distribuir seu conteúdo é chegar em pessoas que antes você não tinha acesso.

O mesmo conteúdo pode ser adaptado e distribuído para diferentes canais onde públicos que ainda são desconhecidos serão alcançados.

5. Marketing de Influência é uma das táticas que terá mais investimento no próximo ano.

Segundo levantamento feito pela Youpix, em parceria com a AlgoritmCOM, 71% das grandes empresas já consideram os influenciadores como parte importante de suas estratégias de marketing.

Essa é mais uma abordagem que veio para ficar. Os influenciadores já têm um público cativo e engajado.

Os profissionais de marketing podem vincular suas campanhas a personas, contratar micro influenciadores, expandir suas marcas por meio de outras vozes.

O que é mais importante?

Produzir conteúdo nunca é demais. Ficar antenado em novas redes e novas possibilidades é possibilitar a expansão de seu conteúdo.

Os influenciadores são sempre bem-vindos. A escolha tem que ser assertiva e bem pensada.

Medir e medir.

Cada vez mais a métrica nos traz dados que não teriam a possibilidade de serem colhidos se não fosse a inovação da tecnologia que tem que ser usada, cada vez mais.

O segredo para prever tendências e acompanhar as novidades que fazem a diferença é estar atento.

Atenção às novidades e “mão na massa”. Isso nunca irá mudar!

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios da FSB Comunicação

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

