Confira mais de 900 vagas de grandes empresas e 5 dicas para ter sucesso no processo seletivo

Este ano, o Brasil atingiu a menor taxa de desemprego desde 2012. Até julho, foram mais de 1,34 milhão de novos empregos com carteira assinada, segundo o Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

Seguindo o ritmo aquecido, Grupo Zelo, Solar Coca-Cola, A&M, Eurochem, Grupo Iter, Grupo Cataratas, Grupo Salta Educação e Porto Sudeste acabam de abrir, no total, mais de mil vagas, contando programas de estágio, treinee e vagas PCD.

230 vagas CLT no Grupo Zelo, para

O Grupo Zelo está com mais de 230 vagas abertas em diferentes áreas e funções, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência (PcD). As vagas disponíveis contemplam cargos como vendedor externo, motorista, auxiliar e assistente administrativo, estagiário, analista de suporte, entre outras.

As contratações são realizadas no regime CLT e os colaboradores contam com benefícios como vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida.

As oportunidades estão concentradas principalmente em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia e Distrito Federal.

Os interessados podem obter mais detalhes sobre as vagas disponíveis pelo site .

Solar Coca-Cola abre mais de 500 para o verão

A Solar Coca-Cola , uma das maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola no Brasil e presente em 70% do território nacional, está com inscrições abertas para mais de 500 vagas temporárias do Plano Verão, programa anual de contratações voltado a reforçar as operações da companhia até dezembro, período de maior consumo de bebidas no país.

As vagas estão distribuídas em 16 estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Sergipe.

Entre as posições disponíveis estão cargos como auxiliar de entrega, auxiliar de expedição, controlador(a) de pátio, manobrista, motorista de entrega, operador(a) de empilhadeira, promotor(a) de vendas, entre

outras. Os interessados podem se inscrever pelo site .

Alvarez & Marsal vai contratar 90 estagiários

A A&M está com 90 vagas abertas para estágio. O programa é destinado para estudantes com formação entre dezembro/2026 e dezembro/2027 em cursos de Engenharia, Administração, Contabilidade, Economia, Matemática, Física, Ciências da Computação e áreas correlatas.

As vagas são para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Além de bolsa-auxílio competitiva, os estagiários contam com workshops, mentorias e a possibilidade de conquistar insígnias exclusivas que reconhecem conquistas nas áreas de inovação, desenvolvimento de habilidades e impacto em projetos.

As inscrições podem ser feitas pelo formulário: Programa de Estágio A&M .

100 vagas da EuroChem disponíveis no Triângulo Mineiro

Uma das principais produtoras de fertilizantes do Brasil, a EuroChem está com mais de 100 vagas abertas na área de manutenção no Complexo Mineroindustrial de Serra do Salitre, na região do Triângulo Mineiro.

Inaugurada em 2024 com investimentos de US$ 1 bilhão, a planta, que tem capacidade de produção de 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados por ano, oferece oportunidades para mecânico, soldador, instrumentista, eletricista e outras áreas afins.

É necessário ter experiência em indústria e Ensino Médio completo.

Cursos técnicos e especializações na área de atuação são um diferencial.

É possível se inscrever enviando o currículo para o e-mail recrutamento.salitre@eurochemsam.com ou ainda preenchendo o link do forms.

Nova edição do programa de estágio do Grupo Iter

O Grupo Iter – holding que administra os atrativos turísticos: Parque Bondinho Pão de Açúcar, Parque do Caracol e Tainhas; além da C2Rio Tours & Travel, operadora de turismo receptivo – acaba de lançar a segunda edição do seu Programa de Estágio Grupo Iter, uma iniciativa projetada para oferecer a estudantes de diversas áreas uma jornada de desenvolvimento profissional completa, baseada nos valores da empresa.

Com o objetivo de formar profissionais protagonistas, o programa busca talentos para atuar em um ambiente que estimula o aprendizado contínuo, a inovação e o verdadeiro sentimento de dono.

Esta edição do programa vai oferecer 8 vagas distribuídas em dois níveis de formação: técnico e superior. Entre as oportunidades, estão as vagas de Técnico em Mecânica e em Eletrotécnica, além de opções nas áreas de Sistema da Informação, Direito, Engenharia, Psicologia, Administração e outras.

Os interessados podem obter mais informações e se candidatar através do link . As inscrições estarão abertas de 2 a 16 de setembro.

Vaga 100% remota exclusiva para PCDs no Porto Sudeste

O Porto Sudeste, empreendimento privado localizado na Ilha da Madeira, em Itaguaí (RJ), está com duas vagas abertas para profissionais que desejam integrar a equipe.

Projetado para movimentar granéis sólidos e líquidos, o terminal portuário é considerado estratégico para o escoamento da produção de minério de ferro vindo de Minas Gerais, e para as operações de transbordo de petróleo e derivados dos navios que vêm da Bacia de Santos, berço do pré-sal.

O empreendimento oferece as vagas de Analista de Produtos Internos (Product Owner) – 100% remota e destinada exclusivamente para candidatos PCD – e de Analista de Assuntos Corporativos Júnior.

As inscrições podem ser feitas através do link .

Grupo Cataratas abre vagas para trainees no setor de turismo

A partir do dia 22 de setembro, o Grupo Cataratas abrirá as inscrições para o programa de trainee 2026, “Só Feras: Identidades Brasileiras”. A iniciativa busca ampliar a diversidade entre os participantes e identificar talentos que possam contribuir com soluções inovadoras e práticas sustentáveis para o setor de turismo. O processo seletivo será às cegas, sem considerar foto, nome, gênero ou instituição de ensino, como parte de um esforço para garantir equidade e inclusão.

Os interessados podem se inscrever por meio da plataforma Empregare até o dia 15 de novembro.

O programa oferece quatro vagas, sendo duas para a área de Operações em Turismo, voltadas para candidatos formados em Turismo, Engenharia, Administração, Relações Internacionais e áreas correlatas, e duas para a Área Técnica em Biologia, com foco em Biologia, Ciências Ambientais, Veterinária, Oceanografia e formações afins.

Podem se inscrever candidatos que tenham concluído a graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025.

Trainee para quem recém formados em licenciatura ou pedagogia

O Grupo Salta Educação abriu inscrições nesta segunda-feira (15) para o Programa Trainee Pedagógico 2026, com vagas em nove estados. Voltado a recém-formados em licenciatura ou pedagogia, o programa oferece dois anos de desenvolvimento completo, com treinamentos, projetos de impacto e mentoria, preparando jovens professores para se tornarem referências pedagógicas.

As inscrições serão até o dia 12 de outubro, e podem ser feitas por meio do site .

5 dicas para fazer bonito no processo seletivo

Para Cristina Franco, diretora de RH do Grupo Zelo, entrar numa empresa é apenas a primeira etapa. Para se manter no mercado e crescer na carreira, é preciso ir além.

Ela lista alguns pontos que podem fazer a diferença para manter-se no mercado e seguir evoluindo:

1. Desperte o interesse do RH

O currículo é o principal cartão de visitas de qualquer profissional. Mantê-lo organizado, completo, objetivo e sempre atualizado é essencial para conquistar novas oportunidades no mercado. Além disso, ter um perfil ativo no LinkedIn também se tornou indispensável, já que a rede é amplamente utilizada por recrutadores para identificar talentos e facilitar conexões.

2. Mais que competência técnica

O conhecimento técnico e a experiência são fundamentais para se destacar. No entanto, o mercado atual, altamente competitivo e dinâmico, exige também o desenvolvimento de habilidades comportamentais. Comunicação eficaz, trabalho em equipe, resiliência, criatividade e inteligência emocional estão entre as competências mais valorizadas pelas empresas, segundo o Fórum Econômico Mundial.

3. Curiosidade para seguir aprendendo

Com as constantes transformações e o avanço das tecnologias, o aprendizado contínuo tornou-se indispensável. Hoje, a internet proporciona acesso sem precedentes a informações, mas informação não é sinônimo de conhecimento. É preciso saber utilizar esse conteúdo de forma estratégica, transformando-o em aprendizado real para desenvolver novas habilidades e aprimorar-se constantemente.

4. Alinhe expectativas

Ao ingressar em um novo emprego, busque compreender o negócio, o mercado, os clientes e os processos internos da empresa. Tenha clareza sobre o que esperam de você. Esse alinhamento ajuda a reduzir a ansiedade dos primeiros dias, aumenta a segurança e garante foco no que realmente importa para entregar bons resultados.

5. Tenha mentalidade de longo prazo

As empresas valorizam profissionais comprometidos, que encaram sua carreira como um processo contínuo de desenvolvimento. Estar aberto a desafios e assumir responsabilidades são atitudes fundamentais para construir uma trajetória sólida e de sucesso.