Confira mais de 600 vagas em tecnologia, comunicação e outras áreas

De acordo com o levantamento realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2% nos primeiros meses do ano, com o índice ainda atingindo 12 milhões de brasileiros. Apesar do cenário negativo, o mercado está aquecido, com diversas oportunidades para áreas de tecnologia, logística, comunicação e outras.

Confira a seguir 28 empresas que estão com mais de 600 vagas de trabalho para pessoas de todo país.

Shopper

A shopper.com.br, supermercado 100% online, está com diversas vagas de emprego abertas em diferentes áreas. Algumas são home office, principalmente para o time de tecnologia. Já as vagas presenciais (a maioria) são para os municípios de São Paulo, Osasco, Bertioga, Ribeirão Preto, Hortolândia e São José do Rio Preto. Os interessados em participar do processo seletivo e concorrer a uma dessas vagas devem se inscrever no site.

Catho

A Catho, marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos de forma gratuita, que recentemente aderiu permanentemente ao trabalho remoto para todos os colaboradores, está com 19 vagas abertas. A maioria das posições são para atuar na área de desenvolvimento. Os cargos disponíveis vão desde tech lead até coordenador de Recrutamento e Seleção. Também há oportunidades para trabalhar nas áreas de Produtos, B2B, B2C, Gente & Gestão e Administrativo Financeiro. Os interessados devem acessar as oportunidades e se cadastrar pelo site.

Adyen

A Adyen, empresa global de tecnologia de pagamentos que conta com escritórios em mais de 27 cidades pelo mundo, está com oportunidades de vagas em São Paulo. São elas: Desenvolvedor em Java Sênior, Desenvolvedor Java Pleno ou Junior e Engenheiro de Infraestrutura. Para se candidatar e participar do processo seletivo, basta acessar o link.

Livance

A Livance, solução para os profissionais de saúde que oferece infraestrutura e espaços compartilhados no modelo cowork para quem quer ter um consultório próprio sem custos fixos de manutenção, tem 16 vagas em diversas áreas. Para se candidatar acesse o site.

Provu

A Provu (ex-Lendico), fintech especializada em crédito pessoal e meios de pagamento totalmente digitais, tem diversas vagas abertas para analista de sistema pleno, design de produto sênior, design system e OPS, UX researcher senior, analista de backoffice jr, cybersecurity, head de fraude, coordenador de segurança da informação, supervisor de operação de cobrança, além de vagas de talentos para PCD. Os interessados podem se candidatar pelo site.

N5

A N5, empresa de software para fintechs, bancos e seguradoras, está com mais de 100 vagas abertas para profissionais de qualquer lugar do mundo trabalharem em modelo remoto. A N5 busca agregar novos colaboradores em posições-chave como front end developer, back end, full stack, cientista de dados, big data, architect e sysadmin, entre outros. Os interessados devem se candidatar pelo link.

Frubana

A Frubana, plataforma de e-commerce para restaurantes, está com diversas vagas abertas para posições presenciais e remotas, contratando em diferentes cidades brasileiras. Para inscrições e mais informações, acesse o site.

Zapay

A Zapay, startup especializada no pagamento e parcelamento de débitos de trânsito junto aos órgãos competentes, está com vagas abertas para as áreas de tecnologia, financeiro, e análise de riscos. Os interessados podem acessar o site para se candidatar.

DOK

O DOK, primeiro despachante online do Brasil, está com 29 vagas abertas, divididas entre remotas e presenciais, para diversos cargos e funções. Entre os cargos oferecidos estão analista de conteúdo&SEO, analista de suporte, analista financeiro, apresentadora/influenciadora, atendimento ao cliente, cientista de dados, consultor comercial de seguros auto, desenvolvedor back-end sênior, desenvolvedor beck-end pleno, desenvolvedor front-end sênior , desenvolvedor front-end pleno, desenvolvedor full stack sênior, estágio em logística , estágio em marketing, estágio em recursos humanos, estágio em tecnologia da informação, filmmaker/cinegrafista, gestor de tráfego, monitor de atendimento, motion designer/editor de vídeos, publicitário, roteirista para vídeos e UX designer sênior. Os interessados podem enviar o currículo para: rh@despachantedok.com.br

Octadesk

A Octadesk, plataforma de comércio conversacional, está com diversas vagas abertas para profissionais que queiram trabalhar de maneira 100% remota nas áreas de Customer success, design, engenharia, people, produto, sales e suporte. As vagas são para os cargos de customer success analyst, designer de produtos, engenheiro de software, product manager, account executive e analista de suporte. Os interessados devem se cadastrar no site da Octadesk na plataforma Kenoby.

Tribal

A fintech norte-americana Tribal conta com 12 oportunidades para profissionais que queiram fazer parte da equipe no Brasil. Entre as posições disponíveis, estão sales manager, talent sourcer, product manager e partnership success analyst. Confira estas e outras vagas no site.

Portal de Compras Públicas

O Portal de Compras Públicas, govtech detentora da maior plataforma privada de pregão eletrônico do país, está com diversas oportunidades de emprego para trabalho presencial em Brasília e algumas possibilidades para trabalho remoto. As vagas abertas são para estagiários, analistas de atendimento, consultor inside sales, atendentes, analistas de requisitos e desenvolvedores. Para os interessados em fazer parte da equipe da govtech, basta se candidatar no link.

Pravaler

O Pravaler, plataforma de acesso e soluções para o ecossistema de educação, está com 44 vagas abertas, com trabalho remoto e híbrido. Os cargos são para diferentes áreas como engenharia de software, produtos, marketing, m&a, crm, compras e cobrança, entre outras. Além disso, a edfintech está com cadastro aberto para o banco de talentos. Para se candidatar às vagas, basta acessar o link.

Foxbit

A Foxbit, exchanges de criptomoedas, tem vagas abertas para backend engineer — senior, security analyst — pleno, site reliability engineering — senior e coordenadorde RH sênior. Os interessados podem acessar o site para se candidatar a uma das vagas.

Fisher

A Fisher, empresa de venture building, está com vaga aberta para Analista de Venture Building. Os interessados podem se candidatar por meio do site.

Pampili

A Pampili, marca de moda infantil feminina, está com três vagas abertas para gerente de loja, analista DHO e analista de sistemas. As três oportunidades são para atuar na cidade de Birigui, no interior de São Paulo, local onde está a sede da marca. Para os interessados, basta enviar um e-mail com o nome da vaga para talentos@pampili.com.br.

Kovi

A startup Kovi está com mais de 200 vagas para diversas áreas para atuar em sistema remoto e presencial em São Paulo (SP) e em Porto Alegre (RS). Há posições abertas no regime remoto e presencial para product manager, product designer, software engineer, site reliability engineer, data specialist, tech manager, gerente de operações, analista sr. de processos, business analyst, coordenador de PCP (planejamento de operações), no regime CLT e também para jovem aprendiz — sales strategy specialist, especialista de planejamento comercial e analista de processos SR — foco NetSuite. Os interessados podem conhecer um pouco mais sobre a empresa, suas vagas e se candidatar por meio do link.

QueroQuitar

A QueroQuitar, fintech especializada em negociações de dívidas, está com oportunidades nas áreas: desenvolvedor backend pleno e analista de infraestrutura pleno. Para participar do processo seletivo, basta enviar o currículo para: jobs@queroquitar.com.br.

Co.Aktion

A Co.Aktion, hub de empresas com soluções direcionadas para a experiência do cliente, está com 15 vagas abertas para as seguintes áreas: analista de educação, analista de mídia, consultor de negócios hubspot, designer, desenvolvedor backend, gerente de CX e de projetos e gerente de produtos. Os interessados podem se cadastrar pelo site.

Token.com

A Token.com, app desenvolvido na blockchain que permite acesso à economia de tokens, está com 3 vagas abertas para as seguintes áreas: marketing, redator sênior e growth. Os interessados podem se cadastrar pelo site.

Casa do Zezinho

A Casa do Zezinho, organização sem fins lucrativos que atende crianças e jovens, de ambos os sexos, com idade entre 6 e 21 anos, está com vagas em aberto para as seguintes áreas: oficineiro de informática e naturólogo socioeducacional. Para se candidatar, basta enviar o CV/portfólio para o e-mail: rh@casadozezinho.org.br.

Logcomex

A Logcomex, startup que oferece automação e big data para o segmento, está com 50 vagas disponíveis para atuar em sistema remoto e presencial. Há posições abertas para Comercial, customer success, engenharia, financeiro, marketing, departamento pessoal e produto, entre outras. Para ter acesso a todas as vagas e se candidatar no processo seletivo, é só acessar o site.

Arena.im

A Arena.im, martech norte americana de engajamento para empresas, está com vagas em diversas áreas para atuar no modelo remoto em todo o Brasil. Os interessados podem se candidatar pelo link.

Avla/Creditú

A insurtech Avla e a fintech Creditú estão com mais de 10 vagas em aberto para as seguintes áreas: comercial, subscrição, contabilidade, operações e tecnologia. Os interessados podem acompanhar as vagas disponíveis pelo linkedin.

Liber Capital

A Liber Capital, fintech brasileira de antecipação de recebíveis, que conecta fornecedores de grandes e médias empresas a uma rede de financiadores institucionais e qualificados, antecipando as vendas a prazo com inteligência, agilidade e segurança, está com sete vagas disponíveis para atuar em sistema remoto. Há posições abertas para analista de talent acquisition, assistente trader, desenvolvedor(a) Ruby on Rails pleno/sênior, design lead, product manager SRE e trader pleno. Para ter acesso a todas as vagas e se candidatar, é só acessar o site.

Stuo

O Stuo, app corporativo que alia mobilidade, lançamento de despesas, benefícios exclusivos e gestão de viagens, está com 40 vagas disponíveis para as áreas de tecnologia e comercial. Há posições abertas para Back end, front end, flutter, desenvolvedores (IOS e Android), sales development representative, executivo de vendas e executivo de customer success. Os profissionais que se identificarem com a marca podem se candidatar por meio da página de carreiras.

Gabriel

A Gabriel, startup brasileira que desenvolve tecnologia para tornar cidades mais inteligentes e seguras, está com 32 vagas abertas com oportunidades para o Rio de Janeiro e São Paulo. As vagas são destinadas para os cargos de engenheiro de sistemas embarcados, analista de suporte N2/N3, SRE DevOps, desenvolvedor back end, engenheiro de dados, analista administrativo, comprador, videomaker, tech recruiter, executivo de vendas (hunter), executivo de vendas (hunter) e executivo de grandes contas. Interessados podem se inscrever e encontrar maiores detalhes no site.

PayHop

A PayHop, fintech brasileira que permite que varejistas comprem mais e com mais prazo de seus fornecedores por meio de recebíveis de cartão como garantia, está com 02 vagas abertas. As vagas são destinadas para os cargos de desenvolvedor back end pleno e analista de testes/QA. Interessados podem se inscrever e encontrar maiores detalhes no linkedin da empresa.

FEBA Capital

A empresa americana de investimentos, FEBA Capital, está com 10 oportunidades abertas para profissionais que queiram trabalhar de maneira 100% remota nas áreas de desenvolvimento e design. As vagas são para os cargos de director of engineering, backend/api engineer, full stack engineer, senior PHP developer, PHP developer, Mobile applications developer, front-end developer, senior UI/ UX designer, UI designer e product manager. Se interessou por alguma vaga? Basta se inscrever pelo site da Feba.

Coalize

A Coalize, solução tecnológica que auxilia o RH das empresas, está com uma vaga aberta para o cargo de desenvolvedor PHP backend. A empresa também oferece oportunidades para quem procura estágio, com vagas abertas na área comercial e suporte ao cliente. Os interessados podem se candidatar por meio do site.

Consolide

A Consolide, startup de registro de marcas, está com vagas abertas para trabalho remoto e presencial, em Araranguá (SC). As oportunidades são para os cargos de desenvolvedor PHP pleno, product manager e talent acquisition — Hunter. Se interessou por alguma vaga? Basta se candidatar pelo site da Consolide.

OiMenu

A OiMenu, startup de cardápios digitais, está com vagas abertas, em modelo de trabalho presencial e remoto, para os cargos de PHP Developer (remoto) e implementador comecial. Os interessados devem enviar o currículo para o Linkedin ou github da empresa: rh@oimenu.com.br

SMU Investimentos

A SMU Investimentos, plataforma de crowdfunding de investimentos em startup, está com uma vaga em aberto para copywriter Jr. Para se candidatar, basta preencher o formulário.

a55

A a55, fintech que viabiliza crédito para empresas de tecnologia e receita recorrente presente no Brasil e no México, está com uma série de vagas em aberto, especialmente para a área de tecnologia. Entre os cargos estão gerente de branding, conteúdo e PR, partnership & business development head, product manager, coordenador de performance, coordenador de CRM, especialista em SEO, entre outros. Os interessados podem se candidatar pelo LinkedIn da empresa.

BYJU's

A BYJU’S FutureSchool, edtech com soluções em educação interativa online, está com vagas abertas nas áreas de dducação e comercial. Os cargos são para diferentes níveis. Os interessados em fazer parte do processo seletivo devem se inscrever pelo site.

