Confira dicas infalíveis para montar um currículo de sucesso

Por Bússola

Preencher o currículo nem sempre é uma tarefa fácil. Afinal, é preciso colocar no papel de forma prática e objetiva as particularidades de cada candidato, além, claro, de suas experiências profissionais.

O currículo é uma vitrine do candidato, então, é fundamental que todas as informações importantes sejam consideradas durante a construção deste material.

Pensando nisso, a Bússola trouxe Cecília Barçante, gerente de empregabilidade da PreparaTodos, para facilitar a construção do seu currículo e fazer com que tenha mais chances de conquistar uma vaga de emprego neste ano.

1. Informações pessoais

Dados pessoais, como nome e sobrenome, e endereço são informações essenciais para estarem no currículo. Evite informações excessivas nessa parte.

2. Seja objetivo

As informações do currículo devem ser diretas e sucintas. “Ser objetivo nas informações do documento é fundamental. Afinal, o recrutador vai poder conhecer melhor o candidato durante a entrevista”, diz Cecília.

3. Coloque suas experiências profissionais em ordem cronológica inversa

A experiência profissional é algo de extrema relevância para os recrutadores. Por isso, no caso de candidatos que já possuem uma vida profissional anterior mais ativa, é importante descrever essas experiências em ordem cronológica inversa, com a mais recente logo no topo.

4. Carreira acadêmica e cursos profissionalizantes

Capacitações contínuas são sempre uma boa pedida, uma vez que isso mostra que o candidato está cada vez mais preparado para concorrer às oportunidades que surgem.

Para a especialista, cursos de idiomas e até mesmo cursos relacionados a tecnologia são ótimas opções para quem deseja complementar o repertório profissional.

5. Faça um resumo de suas habilidades

De forma objetiva, o candidato pode fazer um resumo sobre suas habilidades sociocomportamentais. Isso contribui para que ele crie uma relação, ainda que indireta, entre as competências e habilidades descritas no campo de experiência profissional.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube