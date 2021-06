Confiança do comerciante sobe pela primeira vez no ano, diz CNC

Por Márcio de Freitas*

A confiança está voltando no setor comercial. Depois de amargar cinco meses seguidos de queda, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), pesquisa mensal realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostrou um crescimento de 12,2% em relação a maio, atingindo 98,4 pontos. A avaliação positiva reflete a percepção de que os fundamentos da economia estão melhorando. Entre os fatores que ajudam a contribuir para a avaliação está o incremento gradual nas vendas do varejo, o que motivou recentemente a CNC a revisar para cima a projeção de vendas para 2021. Isso com base nas estatísticas de abril do IBGE da estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). O saldo positivo das vendas de Dia dos Namorados foi outro fator relevante para o resultado do mês. O resultado completo do Icec será divulgado nesta quinta-feira, 17.

Acordo

A IMC, que incorporou as marcas Pizza Hut e KFC em outubro de 2019, fechou acordo com o grupo Sforza seis meses após o início da arbitragem. Superada divergência de valores nas empresas absorvidas pelo contrato, os grupos conseguiram um desfecho positivo. Agora, celebram Termo de Acordo “acerca de determinados ajustes de avaliação em favor da companhia”. E “as partes se comprometeram a adotar as providências necessárias à extinção definitiva da referida arbitragem perante a Câmara de Arbitragem do Mercado”, registra o comunicado.

Open banking

Cerca de 36 milhões de brasileiros ainda estão fora do sistema bancário. Para discutir como as novas modalidades de pagamento, inovações tecnológicas como o open banking e a mudança do perfil do próprio consumidor facilitam o acesso bancário da população e ampliam as oportunidades das empresas, a techfin Accesstage promove nesta quinta-feira, 17, às 10h, um webinar reunindo nomes de peso do Banco Central, Itaú, Energisa, Certdox, ABBC e Barcellos Tucunduva Advogados. O evento será online e gratuito.

-

Via varejo alive

A Alive, plataforma white-label que viabiliza a compra de bens via vídeo (live commerce), fechou parceria com a Via Varejo para transmissão ao vivo e semanal de vídeos interativos dentro do aplicativo das Casas Bahia. Um time formado por um vendedor especialmente selecionado para apresentar as ofertas e outro para realizar o atendimento via WhatsApp, a primeira ação comercial ocorreu na última sexta-feira, 11, e a próxima está marcada para o dia 18 de junho. Nascido na China, o live commerce acumulou mais de 50 bilhões de visualizações em 2020, com uma média de 50 mil transmissões ao vivo por dia, segundo dados da KPMG e da Ali Research.

Mater Dei na Bahia

A Rede Mater Dei está construindo seu primeiro hospital fora de Minas Gerais. O Hospital Mater Dei Salvador está em construção, mas seu moderno projeto arquitetônico já chama a atenção. Com previsão de inauguração em fevereiro de 2022, o empreendimento está sendo construído com inovadoras técnicas de arquitetura e engenharia com o objetivo de garantir a eficiência energética e reduzir impactos no meio ambiente.

Advogado online

Mostrando o avanço de startups de direito, a Previdenciarista, plataforma de consultoria especializada em Direito Previdenciário para advogados, registrou crescimento de 100% em 2020, com a realização de mais de 1,5 milhão de cálculos previdenciários. Também registraram mais de 7,5 milhões de visitas e cerca de 10 milhões de visualizações em suas páginas. O Previdenciarista está no ar desde 2013 e foi desenvolvido a partir dos mais de 15 anos de experiência dos seus fundadores; Renan Oliveira e Átila Abella.

Booming Tech

Enquanto se prepara para lançar o segundo fundo de venture capital de startups, a Alvarez & Marsal investe em tecnologia e inovação. A mais recente iniciativa da consultoria é a parceria com a Booming Tech Hub para acelerar a cultura de corporate innovation no mercado global. O ecossistema da Booming assume o desenvolvimento dos projetos que surgem dentro dos programas de inovação da A&M, além de negociar com as startups e gerir os aportes às novas empresas. Este ano, a consultoria pretende fechar entrada em mais cinco novas startups, alcançando um crescimento de dois dígitos em investimentos em relação ao ano passado, quando selecionou 12 startups entre healthtechs, agritechs, retailtechs e payment, com aporte médio de R$ 500 mil em cada uma.

Ainda sem bar

O consumo em restaurantes, bares, lanchonetes e padarias registrou queda de 33,2% em abril, segundo a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) em parceria com a Alelo. Já os supermercados continuam apresentando números compatíveis com o histórico pré-pandemia – a exemplo da variação apurada de apenas 0,2% no valor gasto. Os Índices de Consumo em Restaurantes (ICR) mostram ainda retração de 51,4% na quantidade de vendas, impacto mais profundo desde junho de 2020 (-53,1%). Somado a isso, o número de estabelecimentos comerciais que efetivaram transações em abril de 2021 foi 6,9% inferior ao observado no mesmo mês de 2019.

Diversidade

A fintech de meios de pagamento Hash anuncia a chegada de Julia Piccolomini como Líder de Diversidade e Inclusão. Ela atuará implementando práticas e as melhores decisões estratégias para tornar o dia a dia da empresa mais diverso. Julia atua na área de Recursos Humanos há nove anos e possui experiência como Business Partner, Desenvolvimento Organizacional, Programas de Onboarding, Engajamento, Responsabilidade Social, Diversidade e Inclusão.

Conselheiro do Morgan

Alberto Fernandes está se juntando à equipe do Morgan Stanley Brasil para assumir a posição de Conselheiro Sênior. Fernandes foi vice-presidente-executivo do Itaú BBA de 2004 a 2019. Ele também participa dos Conselhos de Administração da incorporadora JHSF, da construtora Direcional e da companhia sucroalcooleira Copersucar.

Open letter

A Electrolux criou a iniciativa Better Living Program para uma vida melhor e mais sustentável em todo o mundo. E convida os jovens de hoje, por meio de sua Open Letter (chamamento global), a se juntarem a um time para promoverem mudanças para um futuro melhor em criação conjunta. As inscrições podem ser feitas no site da Electrolux.

-

Comemoração Pet

Para comemorar seu 22º aniversário, a Petlove está com diversos descontos em seu site. A partir da segunda quinzena de junho, a plataforma oferece ofertas exclusivas de até 50% OFF. No período, nas compras acima de R$ 399, os consumidores ganham um porta-ração. Para Assinantes Petlove, o item vem na versão 15 kg, enquanto os não assinantes ganham um na versão 6kg.

*Márcio de Freitas é analista político da FSB Comunicação

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também