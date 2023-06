Conferência Mercado Financeiro: evento emprega 1 em cada 5 participantes

A Fundação Estudar abre inscrições para a Conferência Mercado Financeiro, evento que visa a empregabilidade de recém-formados ou pessoas que estão concluindo os estudos em áreas correlatas a finanças. Tanto a inscrição quanto à participação são totalmente gratuitas. Para se inscrever, basta acessar o link. O evento será realizado na capital paulista, de forma presencial, no dia 23 de outubro.

Nos anos anteriores, a Conferência Mercado Financeiro apresentou uma taxa de empregabilidade 300% maior do que a de feiras de carreiras tradicionais, garantindo que um a cada cinco de seus participantes deixasse o evento com uma vaga de emprego garantida nos principais escritórios de advocacia do país. Neste ano, a expectativa é que essa média se repita.

O que é a Conferência Mercado Financeiro?

Este é um evento que visa aproximar jovens estudantes a recrutadores de algumas das principais empresas e do país. Neste ano, já estão confirmadas as participações de representantes de Itaú e Stone, entre outras grandes empresas. Além da possibilidade do encontro presencial e networking, alguns candidatos selecionados ainda poderão fazer um pitch individual com os recrutadores e líderes, aumentando ainda mais as possibilidades de contratações.

Agenda do evento

O evento ainda contará com painéis de conteúdo exclusivos com speakers como Florian Bartunek, gestor de fundos de ações brasileiro. Ele é fundador, sócio e Chief Investment Officer (CIO, diretor de investimentos) da Constellation Asset Management, uma gestora de fundos sediada em São Paulo. Bartunek tem mais de 30 anos de experiência no mercado de capitais, segmento em que começou a trabalhar quando ainda estava na faculdade, e é um dos profissionais mais badalados do ramo.

Para se inscrever, o candidato precisará preencher um formulário com questões acadêmicas, profissionais e pessoais. Em seguida, haverá testes de lógica, personalidade, estilo de trabalho, interesse e valores. Por fim, será necessário preencher um questionário de diversidade e inclusão, adicionar informações complementares e contar alguma experiência que marcou sua vida e a apresentação pessoal por meio de vídeo.

Os 50 inscritos que mais se destacarem neste processo poderão fazer um pitch individual com recrutadores e lideranças das empresas participantes. O evento é voltado para estudantes e recém-formados com até três anos de conclusão da graduação.

“A Conferência é uma excelente oportunidade para o jovem recém-formado, ou até mesmo em graduação, de se conectar às principais empresas de seu setor. No evento, é possível construir networking, participar de palestras com temas atuais e, principalmente, conquistar a tão sonhada vaga no mercado de trabalho”, diz Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar.

