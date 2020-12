Concorrência, privacidade, segurança e o que já dá para enxergar de 2021

O Facebook vai iniciar 2021 enfrentando a maior batalha judicial de sua história, consequência dos processos movidos pela Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos (FTC na sigla em inglês) e por um grupo de procuradores de 48 dos 50 estados norte-americanos. Caso a gigante de tecnologia perca nos tribunais, pode ser obrigada a vender o Instagram, comprado em 2012 por US$ 1 bilhão, e o WhatsApp, adquirido pela empresa de Mark Zuckerberg em 2014 por US$ 19 bilhões.

Se esse cenário se concretizar, a mudança para quem lida com marketing digital será significativa. As ferramentas de anúncio no Instagram e no Facebook, hoje, estão perfeitamente integradas, facilitando a alocação dos recursos de publicidade nesta ou naquela rede. Com o fim do intercâmbio de dados entre as plataformas, elas voltarão a competir entre si pelo tempo de navegação e informações sobre hábitos do consumidor.

A defesa da concorrência e, não menos importante, o cuidado com os dados dos usuários estão no centro desse debate.

Precisamos olhar com atenção para o que a proteção da privacidade já está trazendo de impacto para o mercado de comunicação. O relatório Global Relevance Report, publicado anualmente pela Xandr, empresa de publicidade e análise da AT&T, aponta para uma nova relevância dos dados contextuais, aqueles coletados ao longo do relacionamento entre a marca e o usuário, no desafio enfrentado por anunciantes com o fim dos cookies de terceiros. Especializada em gestão e ativação de dados, a GDB-ROIx também inclui o uso de dados contextuais e aponta ainda um maior grau de customização dos anúncios, ao listar oito tendências para o segmento de mídias digitais em 2021.

E, ao tratar de privacidade, é importante falar dos novos cenários envolvendo segurança de dados – tema que ganhou ainda mais relevância com a migração maciça para o teletrabalho, aumentando o uso dos bancos de dados em nuvem, e com os recentes ataques cibernéticos a órgãos do governo federal, expondo fragilidades na proteção desses dados. Empresas e governos enfrentam desafios com a multiplicação sem precedentes de vulnerabilidades e com a necessidade de novas abordagens para conter cibercriminosos.

Segurança é, definitivamente, uma palavra-chave para os negócios em 2021. Foi a necessidade de oferecer aos usuários proteção contra criminosos, bullying, assédio e outros problemas tão comuns no universo dos games que fez as gigantes Sony, Microsoft e Nintendo se unirem para anunciar novas diretrizes compartilhadas. O objetivo é moderar e policiar seus espaços on-line e manter um ambiente seguro, respeitoso e atraente para toda a comunidade gamer.

Essas e outras tendências você acompanha na edição desta semana do Bussola Trends. Confira!

*Sócios-diretores da FSB Comunicação

