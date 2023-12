Complexo empresarial E-business Park investe em 100% de energia limpa em 2024

O E-business Park, localizado no bairro da Lapa, em São Paulo, terá 100% de energia elétrica limpa a partir de 2024 para abastecer os escritórios das 30 empresas, nacionais e internacionais, instaladas no complexo.

O contrato para fornecimento de mais de 9 mil MWh por ano, até 2026, provenientes de fontes renováveis, por meio do mercado livre de energia, foi fechado com a EDP, empresa que atua em todas as áreas de negócios do setor elétrico brasileiro.

A iniciativa tem o objetivo de reforçar o compromisso da empresa com questões ligadas ao ESG, tema presente desde a concepção do E-business Park, em 2004. Em relação à energia elétrica consumida no complexo, o volume é capaz de alimentar aproximadamente 5.400 residências por mês. A iniciativa também é um dos compromissos para que o empreendimento atinja o objetivo de zerar as emissões de carbono até 2030.

“O mercado de energia no Brasil está em constante expansão e, mais do que nunca, é preciso investir em fontes totalmente limpas e sustentáveis. Em 2020 migramos para o mercado livre de energia elétrica e os resultados de economia foram impressionantes, chegando a 14,5% em 2020, 22% em 2021 e 18% em 2022. Recentemente, desenvolvemos um projeto de parque solar que deverá ser um dos maiores de São Paulo e reforça nossa meta de ser um ambiente que une a inovação e o compromisso com a sustentabilidade”, afirma Sidney Angulo, diretor do empreendimento.

Novo parque solar e compromisso com a transição energética

“Estamos comprometidos com a transição energética e isso inclui oferecer energia renovável por meio de diversos serviços e modalidades para que empresas de diferentes segmentos tornem seus negócios e operações mais sustentáveis. E a parceria com o E-business Park, onde, inclusive, está localizada a sede da EDP em São Paulo, vai ao encontro disso”, comenta Carlos Andrade, vice-presidente de Clientes e Inovação da EDP Brasil, completando a fala de Sidney.

A partir de 2026, o montante de energia a ser contratada será reduzido, tendo em vista o avanço da instalação de um parque solar no complexo, que será um dos maiores da cidade de São Paulo. O E-business Park irá investir R$ 25 milhões até 2030 para instalar 30.000 m² de painéis solares nos telhados para produzir energia a ser usada no próprio empreendimento.

