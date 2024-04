Como transformar um e-commerce em marketplace? Confira 5 estratégias para fazer a expansão

Sabe qual é a maior diferença entre o e-commerce próprio e o marketplace?

No e-commerce , a loja é sua e a marca pode estar em todo lugar.

No marketplace , seus produtos são listados na plataforma, aparecem nos resultados de pesquisa e precisam se destacar em meio a todos os outros anúncios de vendedores.

Vale a pena expandir para o marketplace?

Certamente. “Entre os benefícios estão a ampla exposição, a infraestrutura pronta e o potencial de crescimento”, explica Willian Kuester, diretor de digital design & client strategy na Jüssi, agência de marketing digital.

Mas é preciso uma estratégia eficaz para garantir a estabilidade dos resultados durante a transição. “A concorrência acirrada, a gestão de reputação, a dependência da infraestrutura do marketplace são desafios que precisam ser enfrentados”, completa William.

O especialista dá cinco dicas essenciais para quem procura expandir suas vendas online para um marketplace, mas não deseja ter os seus anúncios perdidos num oceano de produtos.

1. Marca forte para construir alicerces

Uma marca forte é o alicerce dessa transição, exigindo uma identidade clara e consistente que seja facilmente memorável e reconhecível no vasto ambiente do marketplace.

Além disso, o posicionamento estratégico torna-se imperativo, ressaltando valores e diferenciais que se destacam na multidão.

2. Utilize catálogos, preços e transparência

Descrições detalhadas e informações precisas são essenciais para atrair os consumidores.

A competitividade de preços é crucial, considerando não apenas os custos de produção, mas também as margens de lucro desejadas.

Políticas de venda claras e transparentes, especialmente em relação a prazos de entrega, são fundamentais para estabelecer e manter a confiança dos consumidores.

3. Análise de dados e otimização contínua

Identificar oportunidades de melhoria e otimizar estratégias é vital. Acompanhar métricas relevantes, como taxa de conversão e tempo de entrega, garante que a marca esteja alinhada com as demandas do mercado em constante evolução.

4. Construindo reputação e relações

Construir uma reputação positiva é essencial. Manter um atendimento excepcional ao cliente e oferecer produtos de alta qualidade contribuem para atrair novos clientes e fidelizar os existentes.

5. Inovação constante

A inovação constante é a chave para se destacar em um ambiente altamente competitivo e dinâmico de marketplaces.

As marcas devem buscar continuamente formas inovadoras de se diferenciar da concorrência e permanecer relevantes.

“Em resumo, ao considerar e implementar esses elementos de maneira eficaz, as marcas têm a oportunidade não apenas de estabelecer uma presença no marketplace, mas de prosperar e se destacar em meio à competição acirrada do comércio eletrônico. A transição de um e-commerce para um marketplace torna-se uma jornada estratégica, construindo não apenas um espaço, mas uma potência digital no vasto universo online”, finaliza Kuester.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube