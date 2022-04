Como ter estratégias assertivas para captação de leads

Vender não é uma tarefa fácil, por isso, ferramentas e técnicas aparecem para ajudar nessa missão. Estabelecer um funil de vendas consistente, implementar processos e treinar a equipe, por exemplo, são estratégicos para transformar o lead em uma compra concluída.

No entanto, embora muitas marcas tenham uma equipe de marketing engajada, os leads nunca chegam no comercial. Segundo a SalesForce, empresa de gerenciamento de relacionamento entre marcas e pessoas, 68% das empresas não identificaram ou tentaram medir um funil de vendas. A mesma pesquisa mostrou que 79% dos leads de marketing nunca são convertidos em clientes pagantes.

De acordo com Fábio Oliveira, CEO da plataforma de terceirização de vendas SalesFarm, o principal erro do time é não ter uma estratégia assertiva para captação desses leads. “Uma boa gestão de leads depende de um conhecimento profundo do que a marca quer comunicar. É preciso conversar com o público certo, oferecer aquilo que ele realmente precisa e, de fato, resolver sua dor”, afirma o executivo.

Para isso, a pedido da Bússola, o executivo listou alguns erros que fazem seus leads nunca chegarem no comercial:

1-Marketing e vendas desalinhados

O marketing e vendas devem estar no mesmo departamento, e se der, o time precisa trabalhar na mesma sala. O marketing convida o cliente a conhecer o produto, e o vendedor precisa continuar este processo com coerência e conseguir converter esse cliente.

2-Erro na identificação do público-alvo

Segundo o CEO, os clientes são o principal ativo de qualquer negócio, a tecnologia surge como um grande aliado para auxiliar o vendedor no processo de comunicação, seja de forma presencial, virtual ou por telefone. “É importante entender como utilizar essas ferramentas, analisar as necessidades dos clientes para saber se comunicar com as pessoas certas”, declara Fábio.

3-Análise equivocada das métricas

Outro erro da equipe de vendas é focar muito nos fechamentos e conversões, e esquecer do volume de leads entrando. Dessa forma, é importante ter equilíbrio entre volume e qualidade nos processos. Analisar as métricas de trabalho também é uma forma para dar mais atenção ao problema e ter certeza se está no caminho certo.

4-Falta de constância

As ações devem ser sólidas, constantes e com processo, para mostrar ao cliente a seriedade do trabalho. Um processo de atendimento eficaz fideliza o cliente. É preciso sempre manter contato com seus leads, afinal, um vendedor comprometido nunca se afasta dos seus clientes para cada vez mais fortalecer o relacionamento.

