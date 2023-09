Como retenção de talentos afeta diretamente a competitividade?

A escassez de profissionais qualificados e o crescente aumento da concorrência no mercado de trabalho estão fazendo as empresas olharem de forma prioritária para a retenção de talentos. Manter os colaboradores com habilidades e competências necessárias tornou-se uma tarefa de alto esforço, mas de grande potencial para impulsionar os negócios.

“Pensar em manter e fortalecer a equipe é bom para qualquer iniciativa. O turnover traz um alto custo e desalinha times que trabalham em squads, impactando diversos setores da empresa”, diz Alexandre Wawruk, que fundou e vendeu recentemente o Edupass para a Galena.

Pensando nisso, o executivo, hoje diretor da Galena, startup com foco na gestão e desenvolvimento de carreiras, lista responde perguntas sobre o tema e lista algumas vantagens empresariais quando se é dado o devido valor ao tema:

Por que investir na retenção de talentos?

"As empresas que conseguem reter seus talentos se destacam no mercado por contarem com profissionais que são capazes de inovar e gerar ideias que contribuem para o crescimento do negócio. Isso aumenta a reputação da organização no mercado e a torna mais atraente para novos clientes, investidores e até mesmo novos talentos. "

As práticas relacionadas à retenção de talentos melhoram o desempenho geral?

"Retenção tem a ver com satisfação profissional. Quem está feliz na empresa trabalha melhor e desempenha mais, oferecendo o máximo. Portanto, pense que as práticas para manter os profissionais ajudam na formação de um time de performance. Ofereça capacitação contínua. Além, é claro, de empoderar aqueles que contam com habilidades e competências importantes para elevar o desempenho da equipe como um todo, não apenas deles próprios. Esses fatores resultam em um impacto positivo na qualidade dos serviços prestados pela empresa e na produtividade em geral."

Existe redução de custos significativa?

"Demissões e novas contratações são custos que podem ser evitados quando a empresa consegue reter seus talentos. Ao investir na capacitação dos colaboradores e proporcionar um ambiente de trabalho saudável e motivador, a organização aumenta a satisfação e a fidelidade deles.

No fim das contas, o custo de demitir um colaborador pode chegar até três vezes o valor do salário, pois existem outros itens que fazem parte desta conta e que precisam ser levados em consideração, como férias, encargos trabalhistas, tributos, benefícios, treinamento e desenvolvimento, entre outros. "

Qual a principal ação a ser tomada?

"Certamente a criação de uma cultura organizacional positiva. Quando os colaboradores decidem permanecer em uma empresa, é sinal de que se sentem valorizados, engajados e alinhados com os objetivos do negócio. Por isso, é fundamental que a cultura organizacional seja clara e escancarada para todos desde o onboarding.

Isso resulta em um ambiente de trabalho mais colaborativo, saudável e produtivo, onde as pessoas estão mais propensas a se dedicar e a contribuir para o sucesso da organização. Employer Branding na veia. "

