Como parceria permite que bares e restaurantes monitorem vendas do setor

Apesar da queda de 5,1% nas vendas do setor de bares e restaurantes, a folia do Carnaval de fevereiro promoveu um aumento de 2,2% no faturamento, o que já deu uma aliviada no comerciante. Se você é empreendedor e gostou dessa informação, vai se surpreender com o jeito como ela foi obtida.

Trata-se de um novo índice que permitirá aos empresários e analistas do setor acompanharem as vendas em 24 dos 27 estados brasileiros, tanto em uma série histórica mensal quanto anual.

Fruto de uma parceria entre a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e a Stone, o Índice Stone-Abrasel oferece um recurso valioso para o planejamento estratégico e a tomada de decisões.

Como funciona a análise do segmento de bares e restaurantes?

O Brasil possui cerca de 1 milhão de empresas no setor de bares e restaurantes. Para monitorar as tendências, o índice vai utilizar os dados das empresas do setor que estão entre os mais de 3 milhões de clientes da Stone.

Empresa de tecnologia financeira, a Stone é especializada em soluções para empreendedores brasileiros.

“O índice, que está sendo lançado de forma exclusiva, não só oferece uma visão completa das tendências de mercado, mas também se torna uma ferramenta essencial para empresários, pesquisadores e profissionais do setor”, diz o economista-chefe da Stone, Vinicius Carrasco.

A divulgação dos índices ocorrerá mensalmente e estará disponível em um painel interativo no site da revista Bares & Restaurantes, editada pela Abrasel.

Depois do empreendedor, o que ganham a Stone e a Abrasel?

“Este índice vai nos dar mais agilidade na percepção de problemas e tendências, permitindo uma atuação mais assertiva no trabalho pela melhoria do setor”, afirma o presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci.

Já Vinicius Carrasco diz: "essa parceria é mais uma oportunidade de estarmos lado a lado dos empreendedores brasileiros. Com isso, reforçamos o nosso objetivo de capacitá-los a para melhor entenderem o panorama atual do mercado, permitindo que planejem estrategicamente seus próximos passos e otimizem a gestão de seus negócios."

