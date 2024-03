Como Pacto Global da ONU fez grupo investir R$ 10 mi em projetos culturais e esportivos em 7 estados

Muita empresa deseja assinar o Pacto Global da ONU. É um jeito de assumir oficialmente um compromisso com a agenda ESG. Mas como colocá-la em prática, provocando, de fato, transformações nas áreas das três letras que compõem a sigla que está na boca de todo empresário?

Para o Grupo Equatorial Energia, a chave pode estar no investimento em esporte e cultura. A empresa acaba de lançar seu primeiro edital de seleção pública para o patrocínio de projetos culturais e esportivos aprovados em leis federais de incentivo.

A holding de energia elétrica, que atende 31% do território nacional, vai investir R$ 10 milhões em iniciativas do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Sul, Amapá e Goiás.

As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de março.

O edital está disponível em: Projetos Equatorial .

“A realização do edital vai dar oportunidade a produtores culturais e esportivos de desenvolver ou impulsionar iniciativas que promovam a diversidade cultural, o acesso à arte, ao esporte e à educação que estejam alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU)”, explica Kézia Marques, gerente de responsabilidade social do Grupo Equatorial.

Mas o que é mesmo o Pacto Global da ONU?

Vamos lembrar: ele não é um órgão fiscalizador nem um acordo obrigatório. O Pacto é uma iniciativa voluntária, que qualquer corporação pode aderir e que tem o objetivo de unir as empresas numa agenda de sustentabilidade integrada e eficaz.

A empresa que assina o Pacto se compromete a:

Seguir os os 10 princípios universais que incluem direitos humanos , direitos do trabalho, proteção ambiental e anticorrupção;

Prestar contas com a sociedade, reportando seu progresso;

Alinhar-se à Agenda Global de Sustentabilidade 2030 .

Os projetos inscritos precisam seguir as responsabilidades do pacto?

Não exatamente, mas serão priorizados projetos que estejam alinhados aos seguintes ODS:

N°7 - Energia limpa e acessível;

N°4 - Educação de qualidade;

N°8 - Trabalho decente e desenvolvimento econômico.

Os projetos submetidos ao edital deverão ainda se enquadrar em pelo menos um dos eixos principais das áreas de enfoque:

Valorização da cultura e identidade local;

Projetos com perfil social e de itinerância;

Salvaguarda de patrimônio cultural ;

Geração de trabalho e renda;

Educação/capacitação;

Formação de atletas;

Inclusão social.

“Aqui no Grupo Equatorial nós acreditamos que o amanhã vai ser bem melhor se a gente fizer algo hoje. Por isso, buscamos gerar impactos positivos a longo prazo por meio de projetos que proporcionem desenvolvimento cultural, esportivo ou social nas comunidades em que atuamos”, afirma Kézia.

Os projetos selecionados serão divulgados no dia 15 de maio, por meio dos sites do Grupo Equatorial Energia.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube