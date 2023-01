Como os momentos de crise podem criam oportunidades

É inegável que a pandemia da covid-19 impactou a sociedade e ameaçou a continuidade de muitos negócios, mas a forma como empreendedores e empresários lidaram com esta crise global sem precedentes certamente vai ditar as regras para o futuro em diversos setores. Até 2020 o Gympass conectava pessoas a academias em todo o mundo, porém quando o lockdown fechou as portas dos nossos parceiros, precisamos rapidamente rever nosso modelo de negócio e encontrar alternativas para continuar a gerar valor ao ecossistema.

A presença internacional do nosso negócio nos permitiu ter uma visão clara sobre a dimensão da crise antes mesmo do coronavírus chegar em terras brasileiras. Na época, nosso co-fundador, João Barbosa, morava na Itália, um dos primeiros locais a ser atingido pela doença. Foi graças à sua observação das diretrizes adotadas por lá que fomos capazes de avaliar a situação e perceber logo cedo a necessidade de pivotar o negócio para garantir a sustentabilidade. Foi mais que um redirecionamento, ajustamos todas as pontas do nosso ecossistema para um novo modelo digital e sustentável.

99% dos nossos negócios correspondiam a idas a academias e estúdios e o 1% restante era o piloto do nosso projeto digital. Nosso plano para lidar com a situação consistiu em dividir a empresa em dois times: metade ficou focada na defesa, olhando para os processos e buscando mais eficiência e redução de custos; a outra metade foi para o ataque, com a missão de avaliar as oportunidades e reinventar a nossa oferta.

Essa estratégia permitiu ajustarmos nosso modelo de negócio e lançarmos uma solução 100% digital em apenas duas semanas. Com os times em home office promover o bem-estar dos funcionários se tornou uma tarefa crucial para as companhias. Expandimos a nossa atuação para ofertarmos atividade física e outras vertentes de bem-estar, como nutrição, saúde mental e saúde financeira.

As adaptações foram um enorme sucesso. Em dezembro de 2020 os produtos de fitness digital foram responsáveis por mais de 90% dos check-ins realizados no Gympass ao longo do ano. Ajudamos os usuários a se manterem ativos onde quer que eles estivessem e apoiamos nossos parceiros a continuarem entregando seus serviços, apesar das restrições.

Todas essas mudanças nos tornaram ainda mais relevantes para as empresas e os times de RH. Mais do que um aplicativo de academias, passamos a oferecer uma gama de soluções de bem-estar adaptável às necessidades dos nossos usuários, de maneira híbrida e abrangente.

Muitas vezes, a inovação surge da crise. Mas é preciso estar atento aos sinais do mercado e (como a pandemia deixou mais claro do que nunca) a questões alheias a ele, que podem ter grandes impactos nos negócios. A qualquer momento as companhias podem ter o modelo de negócio colocado em xeque e estar preparado para fazer diferente e se adaptar é a chave para o sucesso.

*Por Flavio Reghini é diretor global de brand marketing e criação do Gympass

