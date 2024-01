Como manteiga vegana e produtos à base de palmito garantiram faturamento de R$ 5 milhões à Vateli

Tem gente ganhando muito dinheiro mexendo com... palmito. A Vateli, que fabrica produtos com base nesse alimento, faturou R$ 5 milhões de reais em 2023. A empresa é só uma em um mercado em plena expansão, o "plant-based", que movimentou R$ 1,2 bilhão de reais no Brasil. A cifra que representa um crescimento expressivo de 42% em relação ao ano de 2022, segundo a Euromonitor.

O que são alimentos plant-based?

Do inglês “à base e de plantas”, são alimentos inteiramente produzidos com matérias primas vegetais.

Palmito de tudo quanto é jeito

O faturamento notável da Vateli foi obtido graças às suas linhas de conservas, com palmito em tolete, rodela, cubos, espaguete, talharim e lasanha, mas seu produto mais notável é a inovadora Planteiga.

O grande destaque

A Planteiga, manteiga vegana da Vateli, é feita de pupunha cozido in natura, castanha de caju e óleo de coco. Segundo a empresa do interior de São Paulo, o alimento contém 52% menos gordura e 45% menos calorias que as manteigas tradicionais.

Produto premiado

Ainda em 2023, a Planteiga foi reconhecida entre os melhores alimentos do segmento de produtos naturais nas feiras Bio Brazil Fair e Naturaltech.

Em sua primeira edição, o prêmio Award contou com 25 empresas finalistas divididas entre 6 categorias. O objetivo é reconhecer produtos saudáveis, estimular as empresas do segmento e fomentar a tendência clean label.

O diferencial? Saúde com sabor

Segundo a Vateli, sua principal estratégia é conservar o sabor e manter o alimento saudável. “A gente vê muitos produtos que, para serem plant-based, perdem qualidade no sabor, na saúde ou nos dois. No caso, a Planteiga é um exemplo de que é possível conseguir equilíbrio, assim como todos os demais produtos da Vateli”, afirma Mario Wathely, diretor executivo da Vateli.

Nem a casca vai para o lixo

Reafirmando seu propósito de sustentabilidade, a Vateli criou o Papeli, um papel artesanal feito 100% de cascas de pupunha, que entre outras soluções, já foi transformado em sacolas, embalagens, luminárias e cachepôs.

Integrando conceitos de ESG e sustentabilidade, muito valorizados especialmente pelo consumidor de produtos saudáveis, a empresa pretende aproveitar o palmito colhido do miolo à casca.

Próximos passos

Para 2024, a agenda da Vateli inclui experimentação e rodas de conversa com nutricionistas, para garantir a oferta de saudabilidade.

O ano terá crescimento focado no aumento da família da Planteiga, com, pelo menos, outros cinco produtos plant-based.

Até 2027, segundo a Euromonitor, o mercado global de alimentos plant-based deve crescer cerca de 9% ao ano, atingindo um valor de US$ 74,2 bilhões. Para continuar à frente no segmento, a Vateli investirá na criação e testagem de novos produtos parecidos com a manteiga vegana.

