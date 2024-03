Como fintech brasileira usa IA generativa para dobrar velocidade na produção de softwares 

Não importa a sua área de atuação, o setor em que você trabalha: seria um sonho conseguir dobrar a sua produtividade, né? Quando a gente fala sobre criação de softwares, já tem uma espécie de mágica sendo desenvolvida por uma empresa.

A fintech Bullla estabeleceu uma parceria com a CI&T mirando na inteligência artificial generativa (GEN AI).

A empresa, que atua no segmento de crédito e benefícios flexíveis, pretende gerar códigos com 200% mais velocidade e reduzir em até um terço o tempo de testes com automação inteligente.

A parceira CI&T é especialista global em transformação digital e possui mais de 28 anos de história.

A aplicação que será utilizada é o FLOW , plataforma de GEN AI da que permite o desenvolvimento e a publicação ultrarrápidos de softwares.

A parceria transforma a Bullla na primeira fintech brasileira a utilizar essa tecnologia para expandir seu núcleo de TI.

“Vamos ampliar a adoção de GEN AI na operação, definindo um modelo pioneiro no mercado de entrega de produtos e serviços aos nossos clientes. Essa evolução começa pela habilitação da hiperprodutividade dos times de produtos e tecnologia, seguida pela hiperpersonalização das experiências aos nossos clientes, chegando à geração de insights de evolução automáticos pela plataforma através da leitura do perfil de utilização de cada cliente”, afirma Mauro Gomide, vice-presidente de tecnologia do Bullla.

Migração para o Google Cloud

Paralelamente, a fintech irá migrar a sua infraestrutura de TI para o Google Cloud, com o apoio da SantoDigital, especialista em cloud computing.

O principal objetivo é acelerar os processos de transformação digital, migrando a plataforma para a nuvem do Google em conjunto com a utilização de ferramentas de GEN AI desenvolvidas pela CI&T para acelerar a construção dos sistemas core do Bullla.

“O projeto representa um marco significativo na jornada de transformação digital do Bullla, prometendo não apenas uma migração eficiente para o Google Cloud, mas também uma evolução em suas operações, destacando-se como referência no setor de serviços financeiros digitais no Brasil", diz Claudio Santos, CEO da Santo Digital.

