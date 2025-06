Como essas 4 empresas usaram a Semana do Meio Ambiente para reforçar sua estratégia ESG

Comemorado em 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado pela ONU com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação ambiental. A data marca um momento de reflexão e mobilização global e tem incentivado governos, organizações da sociedade civil e empresas a adotarem práticas sustentáveis.

Em 2025, diversas companhias reforçaram suas iniciativas ESG (Ambiental, Social e Governança) com ações voltadas à educação ambiental, à redução de impactos e ao engajamento das comunidades onde atuam.

Concluindo a Semana do Meio Ambiente, destacamos cinco empresas com iniciativas intensificadas. De exposições artísticas a programas de reflorestamento, elas reforçam o papel do setor privado na promoção de uma economia mais verde e inclusiva.

1. Parque Bondinho Pão de Açúcar mira conscientização

O Parque Bondinho Pão de Açúcar celebrou a Semana do Meio Ambiente com uma programação gratuita, convidando o público a refletir sobre a conservação da natureza e a cultura oceânica.

Entre os dias 31 de maio e 6 de junho, a exposição “As belezas que conectam o MoNa” apresenta obras fotográficas que retratam o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca (MoNa). A mostra, um parceria com o projeto Favela Hope, tem curadoria do fotógrafo Raphael Czamanski Pizzino e de jovens do projeto.

Outras ações da Semana incluíram uma caminhada ecológica, uma atividade de sensibilização ambiental sobre lixo nas praias realizada em parceria com o projeto Verde Mar e o Instituto Benjamin Constant, e um circuito ambiental. As iniciativas reforçam o compromisso do Parque com a sustentabilidade e em impactar positivamente o ecossistema em que está inserido.

2. Norte Energia já investiu R$ 8 bi em estratégia ESG

A Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, no Pará, preparou uma série de atividades educativas para a Semana do Meio Ambiente. Nos dias 05 e 06 de junho, ocorreram, em Altamira, Vitória do Xingu e Senador José Porfírio, palestras sobre a poluição por plásticos, oficinas sustentáveis, ações em escolas e comunidades locais e outras iniciativas. Para os colaboradores, a empresa ofereceu oficinas de reaproveitamento de uniformes.

Essas ações se somam ao robusto investimento socioambiental da companhia, que já destinou cerca de R$ 8 bilhões à área. Entre os resultados estão a cobertura de 92% da cidade de Altamira com saneamento básico e o plantio de 2,2 milhões de mudas nativas na região amazônica. A meta é chegar a 5,5 milhões de árvores até 2045, com impacto direto na mitigação de emissões de CO₂ e na conservação de espécies ameaçadas, como acapu e castanheira.

3. Andrade Gutierrez prática redução de resíduos e de CO2

A Andrade Gutierrez também apresenta resultados ambientais relevantes. Recentemente, na construção de um parque solar na Colômbia, a empresa adotou marmitas reutilizáveis no lugar de embalagens de isopor, reduzindo em 50% a geração de resíduos e evitando o descarte de mais de 12 toneladas de material entre junho de 2024 e abril de 2025.

Além da economia com a gestão de resíduos, a mudança representa ganhos logísticos e sanitários, além de um impacto expressivo na redução de emissões: estima-se que cerca de 42 toneladas de CO₂ equivalente deixaram de ser emitidas. A ação reflete como práticas sustentáveis, mesmo fora do Brasil, estão integradas à cultura operacional da empresa e dialogam com os princípios da Semana do Meio Ambiente.

4. Orla Rio sabe que oceanos também são parte importante do meio ambiente

A Orla Rio marca presença no evento “Abraço aos Oceanos”, que acontece no próximo domingo, 8 de junho, na Praia de São Conrado. A ação, realizada em comemoração ao Dia Mundial dos Oceanos, convida a população a formar uma corrente humana à beira-mar em um gesto simbólico de união e respeito pelos mares.

O apoio à iniciativa faz parte de um compromisso mais amplo da Orla Rio com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. A empresa é responsável por iniciativas como o Recicla Orla, programa de coleta seletiva que já destinou corretamente mais de 2 mil toneladas de recicláveis, evitando a emissão de mais de 1200 toneladas de CO₂ equivalente.

Os Mutirões de Limpeza de Praia promovem cidadania ativa e retiraram mais de 25 toneladas de resíduos das areias nos últimos quatro anos. Outro destaque é a Revolução das Bitucas, que combate o descarte incorreto de bitucas de cigarro nas praias, com a instalação de bituqueiras e campanhas educativas que já retiraram mais de 1 milhão de bitucas do ambiente.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube