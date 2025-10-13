Como empresas estão fortalecendo a luta contra o câncer de mama no Outubro Rosa

Outubro Rosa (Igor Alecsander/Getty Images)
O câncer de mama é o mais comum entre mulheres e uma das principais causas de morte no Brasil. O Outubro Rosa, movimento global de conscientização, incentiva o diagnóstico precoce, fundamental para aumentar as chances de tratamento e cura.
Em 2023, o INCA estimou mais de 73 mil novos casos no país.
Empresas e instituições têm assumido um papel cada vez mais ativo no movimento, desenvolvendo campanhas internas e externas para conscientização.
Participar do Outubro Rosa é uma questão de compromisso com a responsabilidade social e corporativa. E também, mostrar como essas empresas podem fortalecer a luta contra o câncer de mama.
Confira X formas com que as empresa estão contribuindo com o Outubro Rosa
A empresa de tecnologia Thales dedica atenção especial ao câncer de colo do útero, que não é o câncer ressaltado neste mês, mas é também uma das doenças com maiores taxas de mortalidade em diversas regiões do Brasil.
Ações concretas incluem palestras online com especialistas e materiais educativos que se unem à Semana do Autocuidado e ao Pink Breakfast, para promover um momento de descontração e integração entre as mulheres.
A empresa também possui a iniciativa CollabTV, em que são incentivadas a compartilhar momentos de autocuidado e lazer para serem compartilhados no canal de TV interna, além de estarem isentas da cobrança de coparticipação durante todo o mês de outubro, em uma série de exames para a prevenção dos cânceres de mama e colo do útero.
O Colégio Visconde de Porto Seguro se engaja no Outubro Rosa com uma mobilização interna voltada aos seus colaboradores, fortalecendo a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.
A campanha incentiva o uso de botons e a participação no Dia Rosa (17/10), quando todos são convidados a vestir algum adereço na cor da ação, reforçando a mensagem vital da campanha.
Embora centrada em sua equipe de trabalho, a iniciativa desperta um efeito inspirador que se espalha pelo corpo docente, alunas, mães e todas as mulheres da comunidade escolar, evidenciando um cuidado coletivo e um exemplo de acolhimento, responsabilidade e incentivo ao autocuidado.
A Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA) lançou sua campanha “Com + Prevenção Somos Mais Vida”, para o Outubro Rosa, com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.
A iniciativa visa incentivar a população a adotar hábitos preventivos e a realizar exames regularmente, enfatizando que “Quem procura, acha em tempo de curar!”.
Nesse sentido, está acontecendo o Circuito Outubro Rosa, ação promovida pela Federação que contará com 16 eventos esportivos realizados por organizações da Rede FEMAMA no Sul, Sudeste e Nordeste do país.
O calendário com as informações dos eventos está disponível na página de Outubro Rosa no site da FEMAMA e nas redes sociais da Federação.
O Parque Horto Florestal realizará, no último sábado do mês, 25 de outubro, mais uma edição da Caminhada Noturna, desta vez em uma versão especial para mulheres, que celebra o Outubro Rosa com atividades de bem-estar, contato com a natureza e autocuidado.
A experiência oferece a oportunidade de vivenciar a transição do dia para a noite na exuberante Mata Atlântica, culminando no mirante natural da Pedra Grande.
A “Caminhada DELAS” conta com a parceria de Avatim, Vin TimTim, Sandra Ladwig, Tamis e Ana, do Trail Girls, e Giuliana Patrícia, terapeuta integrativa. O evento terá início às 15h30 no Museu Florestal Octávio Vecchi, ponto de recepção do grupo, com término previsto para às 21h.
A Rede Mater Dei de Saúde lançou a campanha "Elas por Elas" para o Outubro Rosa, com foco na solidariedade e no apoio entre as mulheres, ressaltando a força da comunidade feminina unida pela saúde e bem-estar.
A campanha se desdobra em uma série de ações que incluem a criação de grupos de apoio para acolhimento de pacientes que passaram pelo tratamento contra o câncer de mama e eventos esportivos nas cidades nas quais são localizados os hospitais da rede.
Os detalhes das ações e novas atividades serão divulgados nas páginas das unidades de Mater Dei no Instagram.
Durante o Outubro Rosa, o A.C.Camargo Cancer Center coloca ênfase no diagnóstico precoce como fator essencial para aumentar as chances de cura do câncer de mama.
Para estimular o cuidado e a prevenção, nos dias 14, 15 e 16 de outubro será realizado um mutirão para solicitação de mamografia destinado a colaboradoras elegíveis. As mamografias serão agendadas e realizadas na própria Instituição.
No Outubro Rosa, a BB Seguros convida as mulheres a uma pausa de cuidado e reflexão com o lançamento de um filme institucional que transforma o sol em cor rosa.
A ação se soma ao patrocínio da Carreta da Mamografia, iniciativa realizada pelo terceiro ano consecutivo em parceria com as ONGs Orientavida e Américas Amigas, que oferece exames gratuitos a mulheres em situação de vulnerabilidade social.
Ao longo de todo o mês, em parceria com a rede Dasa, a Espaçolaser instalará totens interativos nas suas unidades dos shoppings Eldorado, Cidade São Paulo, Granja Viana e na loja da Vila Guilherme.
Neles, os clientes podem retirar a “cartinha da desculpa”, em referência às desculpas que as pessoas às vezes dão para não fazerem os exames preventivos, que podem detectar o câncer de mama e aumentar as chances de cura.
No verso de cada cartinha, o consumidor encontra um QR Code convidando para a realização de exames, como a mamografia, e oferecendo desconto nas unidades Dasa parceiras.