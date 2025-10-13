Como empresas estão fortalecendo a luta contra o câncer de mama no Outubro Rosa

O câncer de mama é o mais comum entre mulheres e uma das principais causas de morte no Brasil. O Outubro Rosa, movimento global de conscientização, incentiva o diagnóstico precoce, fundamental para aumentar as chances de tratamento e cura.

Em 2023, o INCA estimou mais de 73 mil novos casos no país.

Empresas e instituições têm assumido um papel cada vez mais ativo no movimento, desenvolvendo campanhas internas e externas para conscientização.

Participar do Outubro Rosa é uma questão de compromisso com a responsabilidade social e corporativa. E também, mostrar como essas empresas podem fortalecer a luta contra o câncer de mama.

Confira X formas com que as empresa estão contribuindo com o Outubro Rosa

Thales coloca holofote no câncer de colo do útreo

A empresa de tecnologia Thales dedica atenção especial ao câncer de colo do útero, que não é o câncer ressaltado neste mês, mas é também uma das doenças com maiores taxas de mortalidade em diversas regiões do Brasil.

Ações concretas incluem palestras online com especialistas e materiais educativos que se unem à Semana do Autocuidado e ao Pink Breakfast, para promover um momento de descontração e integração entre as mulheres.

A empresa também possui a iniciativa CollabTV, em que são incentivadas a compartilhar momentos de autocuidado e lazer para serem compartilhados no canal de TV interna, além de estarem isentas da cobrança de coparticipação durante todo o mês de outubro, em uma série de exames para a prevenção dos cânceres de mama e colo do útero.

2. Colégio Visconde de Porto Seguro conscientiza buscando o melhor futuro feminino

O Colégio Visconde de Porto Seguro se engaja no Outubro Rosa com uma mobilização interna voltada aos seus colaboradores, fortalecendo a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

A campanha incentiva o uso de botons e a participação no Dia Rosa (17/10), quando todos são convidados a vestir algum adereço na cor da ação, reforçando a mensagem vital da campanha.

Embora centrada em sua equipe de trabalho, a iniciativa desperta um efeito inspirador que se espalha pelo corpo docente, alunas, mães e todas as mulheres da comunidade escolar, evidenciando um cuidado coletivo e um exemplo de acolhimento, responsabilidade e incentivo ao autocuidado.

3. FEMAMA: Quem procura, acha em tempo de curar!

A Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA) lançou sua campanha “Com + Prevenção Somos Mais Vida”, para o Outubro Rosa, com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

A iniciativa visa incentivar a população a adotar hábitos preventivos e a realizar exames regularmente, enfatizando que “Quem procura, acha em tempo de curar!”.

Nesse sentido, está acontecendo o Circuito Outubro Rosa, ação promovida pela Federação que contará com 16 eventos esportivos realizados por organizações da Rede FEMAMA no Sul, Sudeste e Nordeste do país.

O calendário com as informações dos eventos está disponível na página de Outubro Rosa no site da FEMAMA e nas redes sociais da Federação.

4. URBIA: Saúde em equilíbrio com a natureza

O Parque Horto Florestal realizará, no último sábado do mês, 25 de outubro, mais uma edição da Caminhada Noturna, desta vez em uma versão especial para mulheres, que celebra o Outubro Rosa com atividades de bem-estar, contato com a natureza e autocuidado.

A experiência oferece a oportunidade de vivenciar a transição do dia para a noite na exuberante Mata Atlântica, culminando no mirante natural da Pedra Grande.

A “Caminhada DELAS” conta com a parceria de Avatim, Vin TimTim, Sandra Ladwig, Tamis e Ana, do Trail Girls, e Giuliana Patrícia, terapeuta integrativa. O evento terá início às 15h30 no Museu Florestal Octávio Vecchi, ponto de recepção do grupo, com término previsto para às 21h.

5. Rede Mater Dei de Saúde lança campanha Elas por Elas

A Rede Mater Dei de Saúde lançou a campanha "Elas por Elas" para o Outubro Rosa, com foco na solidariedade e no apoio entre as mulheres, ressaltando a força da comunidade feminina unida pela saúde e bem-estar.

A campanha se desdobra em uma série de ações que incluem a criação de grupos de apoio para acolhimento de pacientes que passaram pelo tratamento contra o câncer de mama e eventos esportivos nas cidades nas quais são localizados os hospitais da rede.

Os detalhes das ações e novas atividades serão divulgados nas páginas das unidades de Mater Dei no Instagram.

6. A.C.Camargo Câncer Center faz mutirão que salva

Durante o Outubro Rosa, o A.C.Camargo Cancer Center coloca ênfase no diagnóstico precoce como fator essencial para aumentar as chances de cura do câncer de mama.

Para estimular o cuidado e a prevenção, nos dias 14, 15 e 16 de outubro será realizado um mutirão para solicitação de mamografia destinado a colaboradoras elegíveis. As mamografias serão agendadas e realizadas na própria Instituição.

7. BB Seguros visa autocuidado

No Outubro Rosa, a BB Seguros convida as mulheres a uma pausa de cuidado e reflexão com o lançamento de um filme institucional que transforma o sol em cor rosa.

A ação se soma ao patrocínio da Carreta da Mamografia, iniciativa realizada pelo terceiro ano consecutivo em parceria com as ONGs Orientavida e Américas Amigas, que oferece exames gratuitos a mulheres em situação de vulnerabilidade social.

8. Espaçolaser faz parceria com rede Dasa e reforça conscientização

Ao longo de todo o mês, em parceria com a rede Dasa, a Espaçolaser instalará totens interativos nas suas unidades dos shoppings Eldorado, Cidade São Paulo, Granja Viana e na loja da Vila Guilherme.

Neles, os clientes podem retirar a “cartinha da desculpa”, em referência às desculpas que as pessoas às vezes dão para não fazerem os exames preventivos, que podem detectar o câncer de mama e aumentar as chances de cura.

No verso de cada cartinha, o consumidor encontra um QR Code convidando para a realização de exames, como a mamografia, e oferecendo desconto nas unidades Dasa parceiras.